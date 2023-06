Testspiele des FC Bayern München 2023: Termine und Trainingslager

Der FC Bayern München bereitet sich im Sommer auf die Bundesliga 23/24 vor. Alle Infos rund um Testspiele und Trainingslager sowie alle Termine finden Sie hier.

Nach dem turbulenten Finale am letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit 2022/23 konnte der FC Bayern München auf Grund eines Patzers der Borussia aus Dortmund doch noch die deutsche Meisterschaft für sich entscheiden. Insgesamt war es der 33. Meistertitel für die Münchner - und gleichzeitig der elfte in Folge. Ausgehend von den stets hohen Ansprüchen an den Rekordmeister war man in München mit dem Abschluss der letzten Saison wohl nicht ganz zufrieden. So schieden die Münchner bereits im Viertelfinale gegen den späteren Sieger der UEFA Champion League 2022/23, Manchester City aus. Aber auch im DFB-Pokal war schon nach dem Viertelfinale gegen den SC Freiburg Schluss. Dazu kam die Personalie Julian Nagelsmann und dessen Entlassung, wodurch die sportliche und interne Krise beim FC Bayern München verschärft wurde.

Mit dem Nachfolger von Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, geht der FC Bayern in diesem Sommer in seine erste Sommer-Vorbereitung. Vieles soll in der kommenden Bundesliga-Saison 2023/24 nun anders und vor allem besser laufen. Wo wird der deutsche Rekordmeister diesen Sommer sein Trainingslager vollziehen? Und welche Testspiele sind bereits bekannt? Diese und weitere Informationen mit den jeweiligen Terminen haben wir Ihnen im Folgenden zusammengestellt.

Bundesliga 2023/24: Das Trainingslager des FC Bayern München im Sommer

Im vergangenen Jahr absolvierten die Münchner ihre Sommer-Vorbereitung in den USA. Um zur neuen Bundesliga-Saison 2023/24 unter den bestmöglichen Bedingungen wieder angreifen zu können, beginnt der FC Bayern dieses Jahr seinen Trainingsauftakt am 15. Juli 2023 im Rahmen eines Traininglagers am Tegernsee. Dieses wird bis zum 20. Juli andauern. Kurz darauf geht es für die Münchner in den Fernen Osten, wo der Rekordmeister vom 24. Juli bis zum 3. August unter anderem in Japan und Singapur seine achte "Audi Summer Tour" antreten wird. Zuletzt waren die Bayern 2017 in Asien. Damals trainierte der FC Bayern in China und Singapur.

Vorbereitung des FC Bayern München für die Bundesliga 2023/23: Die Testspiele im Sommer

Während der "Audi Summer Tour" stehen für den FC Bayern München insgesamt drei Spiele auf dem Programm. Den Auftakt dieser "Audi Football Summits" macht die Partie gegen Manchester City am 26. Juli in der japanischen Hauptstadt Tokio. Im Anschluss spielen die Münchner am 29. Juli, ebenfalls in Tokio, gegen den vierfachen japanischen Meister Kawasaki Frontale. Den Abschluss bildet schließlich das Testspiel gegen den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool am 2. August in Singapur. Der Beginn der Bundesliga-Saison 2023/24 laut Spielplan mit dem FC Bayern München ist dann für Freitag, den 18. August terminiert.

Trainingslager, Testspiele und die Termine des FC Bayern München im Sommer

Zur Übersicht haben wir Ihnen noch einmal zusammengestellt, wie der FC Bayern München in diesem Sommer seine Vorbereitung für die Bundesliga-Saison 2023/24 gestaltet: