FC Bayern München - RB Leipzig live im TV und Stream: Wo gibt es die Bundesliga-Übertragung?

FC Bayern München gegen RB Leipzig live im TV und Stream: Hier finden Sie die Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels und einen Live-Ticker.

In der Fußball-Bundesliga geht es nun um alles. Das Rennen um die deutsche Meisterschaft zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund ist zur Freude der Fußballfans so eng wie seit Langem nicht mehr. Vor dem 33. Spieltag trennt beide Teams lediglich einen Punkt, wobei die Münchner zumindest momentan auf Platz 1 stehen. Sie könnten durch die diesjährige Meisterschaft ihren 11. Titel in Folge gewinnen. Für den BVB gilt es, nach über 11 Jahren wieder die Meisterschale mit ihren Fans auf dem Dortmunder Breitscheidplatz feiern zu können.

Zum Samstag kommt mit den Leipzigern ein echtes Schwergewicht in die Allianz Arena. Ob die Roten Bullen sich für die Münchner als Stolperstein erweisen werden? Hier erfahren Sie alles rund um den Bundesliga-Kracher zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig mitsamt Informationen zur Übertragung, dem Anpfiff sowie den beiden Teams.

Fußball-Bundesliga FC Bayern - RB Leipzig: Termin und Uhrzeit für den Anstoß der Partie

Der 33. Spieltag findet laut Spielplan der Fußball-Bundesliga 2022/23 vom 19. bis zum 21. Mai 2023 statt. Die Partie zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig ist dabei für Samstag, den 20. Mai angesetzt. Da es sich um das Topspiel des dieswöchigen Spieltages handelt, erfolgt der Anpfiff in der Münchner Allianz Arena um 18.30 Uhr.

Bayern München - RB Leipzig live im TV und Stream: Bundesliga-Übertragung am Samstag

Die Übertragung der Bundesliga-Saison 2022/23 übernimmt zum Topspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr standardmäßig der Pay-TV-Anbieter Sky. Im Free-TV besteht daher keine Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen. Eine Zusammenfassung mit Interviews und Berichten gibt es stets jeden Samstag am späten Abend in der Sendung "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF.

Wir haben Ihnen eine kurze Übersicht mit den wichtigsten Eckdaten zum Topspiel zusammengestellt:

Spiel: FC Bayern gegen RB Leipzig , 33. Spieltag der Bundesliga 2022/23

gegen , 33. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 20. Mai 2023

Samstag, 20. Mai 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Gratis-Stream : ---

: --- Übertragung im Pay-TV: Sky Sport

Sky Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sky/ Wow

Übertragung der Bundesliga 2022/23 live im TV und Online-Stream

Die Übertragung der Bundesliga-Saison 2022/23 übernehmen hauptsächlich Sky und DAZN. Von daher bedarf es bei beiden Anbietern eines kostenpflichtigen Abonnements. Während ein Jahres-Abo bei Sky zum Schauen der Bundesliga im ersten Jahr 25 Euro pro Monat kostet, verlangt DAZN 24,99 Euro pro Monat für die Übertragung ihrer zugesicherten Bundesliga-Spiele (Stand 19.05.2023).

Ergebnis FC Bayern - RB Leipzig im Live-Ticker

Für den Fall, dass Sie weder ein Sky- noch ein DAZN-Abo besitzen, kommt unser Live-Ticker ins Spiel. Dabei sind Sie zu jeder Zeit auf dem aktuellsten Stand und erfahren in Echtzeit sämtliche Ereignisse wie Tore, Auswechslungen oder Fouls. Des Weiteren erfahren Sie selbstverständlich das Ergebnis des Spiels zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig nach dem Abpfiff hier.

Bayern gegen Leipzig im Bundesliga-Radio

Falls Sie gerne in Begleitung eines Kommentators die Partie verfolgen möchten, bietet sich das Bundesliga-Radio der Sportschau an. Dabei können Sie jeweils die einzelnen Spiele des Spieltages oder auch bei Interesse samstags um 15.30 Uhr alle parallel laufenden Spiele in Form der Konferenz anhören.

FC Bayern - RB Leipzig: Die Bilanz der beiden Topteams

Während der FC Bayern München vor dem 33. Spieltag mit einem Punkt Vorsprung auf Dortmund den 1. Platz belegt, liegt RB Leipzig im Kampf um die Champions-League-Plätze komfortabel auf dem 3. Platz. Bei bisher 16 Begegnungen konnten die Münchner 9 Siege einfahren. Die Roten Bullen aus Leipzig konnten in ihrer jungen Vereinsgeschichte erst einmal den großen FC Bayern bezwingen. Dazu kommen 6 Remis. Das Torverhältnis liegt mit 34:18 Toren deutlich auf Seiten der Münchner.