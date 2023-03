FC Bayern - SC Freiburg im DFB-Pokal-Viertelfinale: Termin und Live-Übertragung im Free-TV und Stream

Im DFB-Viertelfinale 2022/23 treffen der FC Bayern München und der SC Freiburg aufeinander. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Live-Ticker und Übertragung des Spiels live im Free-TV und Stream.

Laut dem Spielplan des DFB-Pokals 2022/23 ist es Zeit für das Viertelfinale. Acht Mannschaften haben sich durchs Achtelfinale gekämpft und haben nun die Chance, ins Halbfinale einzuziehen. In einem der Viertelfinal-Matches treffen der FC Bayern München und der SC Freiburg aufeinander.

Bei den letzten Begegnungen der beiden Teams hat Bayern insgesamt mehr Erfolge zu verzeichnen als der Gegner aus Baden, doch in dieser Saison hat auch Freiburg bereits klare Kampfbereitschaft gezeigt.

Wann geht das Duell zwischen dem FC Bayern München dem SC Freiburg los? Wo wird das Spiel übertragen? Alle Infos zu Termin, Übertragung und Live-Ticker haben wir hier für Sie.

FC Bayern München gegen SC Freiburg im DFB-Pokal-Viertelfinale: Termin und Uhrzeit

Im DFB-Viertelfinale empfängt Bayern seinen Gegner Freiburg in der Allianzarena in München. Das Duell findet am Dienstag, dem 4. April, statt, Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Für den Sieger dieses Spiels geht es am 2. und 3. Mai im Halbfinale weiter, das Endspiel findet schließlich am 3. Juni im Berliner Olympiastadion statt.

Live-Übertragung: FC Bayern München vs. SC Freiburg im Free-TV und Stream

Auch in dieser Saison laufen einige Spiele des DFB-Pokals im Free-TV, die Übertragung übernehmen ARD und ZDF . Ein Novum: Dieses Jahr sind drei von vier Partien des DFB-Pokal-Viertelfinales im Free-TV zu sehen. Lediglich das Match zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart läuft exklusiv bei Sky.

Die Live-Übertragung des Spiels FC Bayern gegen SC Freiburg im Free-TV gibt es auf ARD, die Ausstrahlung beginnt bereits eine halbe Stunde vor Anstoß, um 20.15 Uhr. Im Stream wird das Spiel live bei skysport.de übertragen.

Hier sind alle Infos zum Spiel FC Bayern München gegen SC Freiburg im Viertelfinale des DFB-Pokals noch einmal zusammengefasst:

Spiel: FC Bayern gegen SC Freiburg im DFB-Pokal Viertelfinale 2022/23

gegen im DFB-Pokal Viertelfinale 2022/23 Datum: Dienstag, 4. April 2023

Dienstag, 4. April 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Allianz-Arena , München

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: im ZDF und auf Sky

Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker: FC Bayern München gegen SC Freiburg im DFB-Pokal-Viertelfinale

Da das Spiel FC Bayern vs. SC Freiburg im Free-TV bei ZDF läuft, ist es den meisten möglich, von zu Hause aus mitzufiebern. Für alle, denen dafür die Zeit fehlt, haben wir einen Live-Ticker eingerichtet. Dieser beinhaltet alle Infos zum Spiel, wie etwa die Aufstellung der jeweiligen Mannschaften. Während des Spiels sind auf dem Live-Ticker alle Updates in Echtzeit abrufbar - so genügt ein schneller Blick aufs Handy, um regelmäßig über den Spielverlauf informiert zu bleiben.

Übertragung des DFB-Pokals 2022/23 im TV und Stream

Die Spiele des DFB-Pokals 2022/23 werden hauptsächlich im Pay-TV übertragen und der Privatsender und Streamingdienst Sky verfügt beinahe exklusiv über die Rechte an der Übertragung. Will man also das gesamte Turnier verfolgen, ist ein Sky-Abonnement unumgänglich.

Im ARD und ZDF gab es bisher nur einige ausgewählte Spiele zu sehen. Besonders an dieser Saison ist jedoch, dass drei von vier Viertelfinal-Matches im Free-TV übertragen werden. Auch das Halbfinale und das Finale laufen im Free-TV. Welche Spiele kostenlos zu sehen sind und welche nicht, können Sie ganz einfach aus unserem Überblick zur Übertragung des DFB-Pokals 2022/23 entnehmen.

Bilanz: FC Bayern München - SC Freiburg

Den Einzug ins Viertelfinale sicherte sich der FC Bayern München mit 4:0 gegen den 1. FSV Mainz 05. Der SC Freiburg siegte im Achtelfinale mit 2:0 gegen den SV Sandhausen. Es ist das zweite Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in den DFB-Pokal-Spielen: Zuletzt spielten dort die Teams im März 2005 gegeneinander, Bayern gewann damals mit 7:0 gegen den SCF.

Auch sonst scheinen die Bayern Freiburg überlegen zu sein: Bei insgesamt 46 Begegnungen erlangten die Badener lediglich vier Siege - der FC Bayern dagegen konnte 33 Duelle für sich entscheiden. 9 Aufeinandertreffen endeten im Unentschieden. Auch das Torverhältnis zeichnet ein klares Bild: Es steht aktuell bei 112 zu 37 Toren für den FC Bayern München, der nicht nur häufiger die Spiele für sich entschied, sondern auch mit einer höheren Anzahl an Toren gewann.

Trotzdem sieht es insgesamt gut für den SC Freiburg aus, der aktuell Tabellenfünfter ist und mit nur 5 Punkten unter dem FC Bayern liegt. Von bisher 22 Spielen zählt der FC Bayern 13 Siege, Freiburg zählt 12. Die Freiburger scheinen in diesem Duell also ein ernst zu nehmender Gegner zu sein.