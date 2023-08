FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC live im TV und Stream: DFB-Pokal-Übertragung in der Saison 23/24

Die Begegnung zwischen Jena und Hertha BSC im DFB-Pokal 23/24 läuft heute live im TV und Stream. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung gibt es hier.

Der FC Carl Zeiss Jena empfängt heute in der ersten Runde des DFB-Pokals 2023/24 Hertha BSC Berlin. Jena spielt aktuell in der Regionalliga Nordost, Hertha BSC spielt in der Bundesliga, das Heimrecht liegt also beim FC Carl Zeiss Jena.

Wann findet das Spiel statt? Wann ist Anpfiff und vor allem wo kann man das Spiel im TV und Stream mitverfolgen? Alle wichtigen Informationen zur Partie finden sie hier auf einen Blick.

FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC im DFB-Pokal: Termin und Uhrzeit der Partie

Die erste Runde des DFB-Pokals 2023/24 wird bis auf wenige Ausnahmen im August ausgetragen. Die Partie von Hertha und Jena findet laut Spielplan des DFB-Pokal 23/24 heute am Samstag, dem 12. August 2023, statt. Der Anpfiff ist zur Mittagszeit um 13 Uhr in Jena. Auf dem heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld empfängt die Mannschaft ihren Gegner Hertha BSC. Rund 15.000 Zuschauer und Zuschauerinnen finden in dem Stadion Platz, 5000 von ihnen müssen sich mit Stehplätzen begnügen.

FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC: Übertragung des DFB-Pokals im TV und Stream

Die gesamte Übertragung der DFB-Pokal-Spiele der Saison 23/24 wird diese Saison von Sky übernommen. Um alle Spiele live verfolgen zu können, muss man also ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dieses kostet im ersten Jahr 20 Euro pro Monat, danach steigt der Preis auf 28 Euro im Monat.

Im Free-TV bei ARD und ZDF werden nur 15 Pokalspiele übertragen, darunter auch das Halbfinale und das Finale. Das Spiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Hertha BSC gehört allerdings nicht dazu. Hier finden Sie nocheinmal alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Spiel: FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Samstag, 12. August 2023

Samstag, 12. August 2023 Uhrzeit : 13 Uhr

13 Uhr Ort: Ernst-Abbe-Sportfeld , Jena

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 23/24: Jena gegen Hertha - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Das Spiel von FC Carl Zeiss Jena und dem Hertha BSC wird nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel trotzdem live verfolgen möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die erste Option ist ein Sky Abo für etwa 20 Euro pro Monat abzuschließen. Wer nicht extra Geld für das Verfolgen des DFB-Pokals ausgeben möchte, kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Alle 63 Spiele der Saison 2023/24 kann man hier live verfolgen. So verpassen Sie keine Highlights der Partien und werden über die Aufstellung der Teams und natürlich alle Ergebnisse informiert.

Bilanz und Infos: FC Carl Zeiss Jena gegen Hertha BSC im DFB-Pokal

Auch wenn die beiden Teams in unterschiedlichen Ligen spielen, verspricht die Paarung ein spannendes Spiel. Hertha BSC spielt aktuell in der Bundeliga und Jena in der Regionalliga Nordost. Bisher sind die Mannschaften bereits zehn Mal aufeinander getroffen, vier Partien davon hat Jena für sich entschieden, drei hat die Hertha gewonnen und drei Spiele gingen unentschieden aus. Auch das Torverhältnis ist ausgeglichen, aktuell liegt es bei 13:14.