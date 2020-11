vor 51 Min.

1:1 gegen Türkgücü: Ein Zähler nach dem „Keller-Knaller“

Brachte den FC Ingolstadt mit einem „Sonntagsschuss“ aus 30 Metern in Führung: Thomas Keller. Am Ende mussten sich die Schanzer jedoch mit einem 1:1-Remis gegen Türkgücü München begnügen.

Thomas Keller bringt den FC Ingolstadt im Auswärtsmatch bei Türkgücü München mit einem 30-Meter-Freistoß in Führung. Warum das 1:1-Remis am Ende dennoch gerecht ist.

Von Dirk Sing

Der FC Ingolstadt hat seine Mini-Erfolgsserie in der 3. Liga weiter ausgebaut. Am Sonntagnachmittag kamen die Schützlinge von Cheftrainer Tomas Oral beim Aufsteiger Türkgücü München zu einem 1:1-Unentschieden und blieben somit in der vierten Partie nacheinander ungeschlagen. Durch diesen Zähler verbesserten sich die Schanzer im Klassement auf den dritten Tabellenplatz. Bereits am Freitag (19 Uhr) geht es im Audi-Sportpark mit dem Heimspiel gegen den Zweitliga-Absteiger SV Wehen-Wiesbaden weiter, der sich gestern dem FC Bayern München II trotz zweimaliger Führung mit 2:4 geschlagen geben musste.

Beim erstmaligen Aufeinandertreffen mit dem Liga-Neuling aus München vertraute Ingolstadts Coach Oral exakt der Anfangsformation, die in der Vorwoche Dynamo Dresden mit 1:0 bezwungen hatte, während die Hausherren auf ihren wohl besten Akteur verzichten mussten. Kapitän Sercan Sararer hatte das Kunststück fertig gebracht, bereits in seinem sechsten Saisoneinsatz die fünfte Gelbe Karte zu kassieren. Somit musste der 30-jährige gebürtige Nürnberger das Geschehen von der Tribüne aus verfolgen.

Was Sararer in der 15. Minute von FCI-Akteur Thomas Keller zu sehen bekam, dürfte freilich auch bei ihm durchaus Staunen ausgelöst haben. Nach einem eher harmlosen Zweikampf zwischen Münchens Aaron Berzel und Ingolstadts Spielführer Stefan Kutschke entschied Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck auf Freistoß – und dieser hatte es in sich! Aus fast 30 Metern zirkelte Keller den Ball zur Gäste-Führung in den Winkel. „Im Training fliegt der nicht so schön rein. Das war ein klassischer Sonntagsschuss“, freute sich der Torschütze nach der Partie im Interview bei MagentaSport.

Münchens Petar Sliskovic gelingt in der 34. Minute der Ausgleich

In einer über weite Strecken eher niveauarmen ersten Hälfte sorgte schließlich eine der wenigen FCI-Unachtsamkeiten in der Defensive für den Ausgleich. Bei einem weiten Zuspiel von Alexander Sorge auf Tom Boere unterlief Marcel Gaus ein folgenschwerer Stellungsfehler, den er in der Folge nicht mehr reparieren konnte. Die Konsequenz: Türkgücü-Torjäger Petar Sliskovic brauchte die starke Vorarbeit von Boere nur noch zum 1:1 ins leere FCI-Gehäuse schieben (35.).

Welch spielerisch starke Truppe der Aufsteiger aus der Landeshauptstadt in dieser Drittliga-Saison stellt, wurde dann vor allem im zweiten Durchgang deutlich. Mehr und mehr übernahm das Team von Trainer Alexander Schmidt das Kommando und erspielte sich auch einige richtig gute Möglichkeiten. Nur gut, dass Ingolstadts Schlussmann Fabijan Buntic einen guten Tag erwischt hatte und Schüsse von Sliskovic (47.) und Ünal Tosun (85.) erstklassig parierte. Zudem traf Sliskovic in der 55. Minute noch die Oberkante der Latte. Und dennoch hätten die Gäste beinahe sogar alle drei Punkte aus dem Grünwalder Stadion entführt. Nach einer Flanke von Fatih Kaya kam Kutsche aus sieben Metern frei zum Kopfball, zielte aber knapp vorbei (76.).

Türkgücü München: Vollath – Kusic (73. Tosun), Berzel, Sorge, Stangl – Erhardt – Kirsch (90.+1 Zorba), Gorzel, Fischer – P. Sliskovic, Boere (81. Kircicek).

FC Ingolstadt 04: Buntic – Heinloth, Paulsen, T. Schröck, Gaus – Krauße, Keller – Niskanen (60. Beister), Bilbija (64. M. Stendera) – Kaya (82. Hawkins), Kutschke.

Tore: 0:1 Keller (15.), 1:1 P. Sliskovic (35.). – Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiberg am Neckar).

Paulsen in der Winterpause zu Hammabry IF?

Das schwedische Portal „Fotboll Direkt“ berichtet, dass Abwehrspieler Björn Paulsen in der Winterpause zum schwedischen Erstligisten Hammarby IF wechseln wird. Der 29-jährige Däne stand dort bereits von 2017 bis 2019 unter Vertrag. Angeblich wies Paulsen seinen Berater bereits an, eine Rückkehr umzusetzen. Etwaige Bestätigungen vonseiten der Vereine beziehungsweise Paulsen selbst gibt es aber (noch) nicht.

