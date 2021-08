1:6 in Darmstadt: Debakel für die Schanzer

Der FC Ingolstadt kommt beim SV Darmstadt mit 1:6 unter die Räder. Bereits zur Pause liegen die Pätzold-Schützlinge mit 0:4 im Hintertreffen.

Der FC Ingolstadt 04 bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter sieglos. Am Sonntag erlebte der Aufsteiger beim Gastspiel gegen den SV Darmstadt ein regelrechtes Debakel und ging mit 1:6 unter. Bereits zur Pause lagen die Schanzer mit 0:4 im Hintertreffen. Trainer Roberto Pätzold fand nach der Partie klare Worte für das Auftreten seiner Mannschaft: „Wir waren in allen Belangen, sei es Tempo, Körperlichkeit, Zielstrebigkeit, deutlich unterlegen. Uns wurden klar die Grenzen aufgezeigt.“

Der FCI-Coach veränderte seine Startelf gegen die „Lilien“ aus Darmstadt nur auf einer Position. Für Nico Antontisch rückte wieder Maximilian Neuberger auf die Innenverteidiger-Position. Die zu Saisonbeginn von Corona-Infektionen gebeutelten und sieglosen Darmstädter legten im heimischen Böllenfalltor-Stadion mit ordentlich Tempo los. In den ersten 15 Minuten hätten Fabian Holland, Klaus Gjasula und Emir Karic die Gastgeber bereits in Führung bringen können. Den Gästen fiel gegen die aktiven und aggressiv auftretenden Darmstädter wenig ein. Reihenweise spielten die Schanzer Fehlpässe und hatten ihre Mühe und Not, die SVD-Akteure vom eigenen Kasten fernzuhalten.

Darmstadt geht in der 29. Minute in Führung

In der 29. Minute war es jedoch passiert: Philip Tietz köpfte nach einer Flanke von Matthias Bader zur Führung ein. Zehn Zeigerumdrehungen später erhöhte Luca Pfeiffer mit einem „Sonntagsschuss“ von der Strafraumkante auf 2:0. Sein Schuss ging von der Unterkante der Latte ins Tor. Darmstadt spielte sich nun in einen Rausch, während die Ingolstädter Abwehr regelrecht zerbröselte. In der fünfminütigen Nachspielzeit des ersten Durchgangs kassierte der FCI zwei weitere Nackenschläge: Fabian Schnellhardt traf per direktem Freistoß zum 3:0. Beim 4:0 reichte eine einfache Flanke von Bader auf den Fuß von Tietz, um den kompletten Abwehrverbund der Schanzer auszuhebeln.

FCI-Trainer Roberto Pätzold reagiert in der Pause mit vier Auswechslungen

FCI-Coach Pätzold wechselte in der Halbzeitpause gleich vier Mal. Nico Antonitsch und Jan Hendrik Marx ersetzen Maximilian Neuburger und Dominik Franke. Im Mittelfeld sollten Rico Preißinger (für Marc Stendera) und Neuzugang Nassim Boujellab (für Filip Bilbija) für Schadensbegrenzung sorgen. Gleich nach Wiederanpfiff zeigte Schiedsrichter Michael Bacher auf den Elfmeterpunkt. Klaus Gjasula soll dabei Dennis Eckert Ayensa gefoult haben. Stefan Kutschke musste noch etwas ausharren, denn Video-Assistent Patrick Hanslbauer bat Bacher, sich die Szene nochmals anzuschauen. Der Elfmeterpfiff blieb den Schanzern verwehrt – der Anschlusstreffer wenig später jedoch nicht. Nach einer Ablage von Eckert Ayensa sprang Verteidiger Patrick Pfeiffer am Ball vorbei und Kutschke konnte einschieben.

Darmstadt schaltete zwar einen Gang herunter. Doch die Spielfreude der Gastgeber war keineswegs erloschen. In der 66. Minute schüttelte Luca Pfeiffer Ingolstadts Thomas Keller ab und lupfte den Ball über Torwart Fabijan Buntic hinweg zum 5:1 in die Maschen. In der Nachspielzeit setzte dann der ein-gewechselte Braydon Manu mit seinem abgefälschten Schuss zum 6:1 dem Debakel der Schanzer endlich ein Ende.

„Für die mitgereisten Fans tut es mir sehr leid. Wir haben uns in der Halbzeit vorgenommen, nochmals Leidenschaft und Kampfgeist auf den Platz zu bringen. Leider haben wir dann noch zwei Gegentore kassiert. Das ist ein Rückschlag für uns. Aber wir werden hart arbeiten“, sagte Pätzold.

Darmstadt 98: Schuhen – Bader, Pfeiffer, Riedel, Holland – Gjasula (73. J. Müller) – Goller, Karic (88. Honsak) – Schnellhardt (81. Celic) – Pfeiffer (73. Manu), P. Tietz (88. Arslan).

FC Ingolstadt 04: Buntic – Heinloth, Neuberger (46. Antonitsch), Keller, Franke (46. Marx) – M. Stendera (46. Preißinger), Linsmayer – Röhl, Bilbija (46. Boujellab) – D. Eckert, Kutschke (78. Kaya).

Tore: 1:0 P. Tietz (29.), 2:0 Pfeiffer (39.), 3:0 Schnellhardt (45.+2), 4:0 P. Tietz (45.+4), 4:1 Kutschke (50.), 5:1 Pfeiffer (66.), 6:1 Manu (90.+4). – Schiedsrichter: Michael Bacher (Amerang). – Zuschauer: 4500.