2. Bundesliga

17:30 Uhr

FC Ingolstadt: Mit viel Schwung zum ersten „Dreier“?

Zeigte zuletzt im DFB-Pokalspiel gegen Erzgebirge Aue eine ganz starke Leistung: Ingolstadts Angreifer Dennis Eckert Ayensa (links). Am Sonntag in Darmstadt wollen die Schanzer nun auch den ersten Zweitliga-Sieg einfahren.

Plus Nach dem 2:1-Erfolg im DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue tritt der FC Ingolstadt am Sonntag beim SV Darmstadt mit breiter Brust an. Der Gegner hat immer noch mit der Corona-Quarantäne zu kämpfen.

Von Roland Geier

Nach dem 2:1-Pokalerfolg am Montag gegen den Ligakonkurrenten Erzgebirge Aue möchte der FC Ingolstadt nun am Sonntag (13.30 Uhr) beim SV Darmstadt 98 auch in der Punktrunde nachlegen. Sowohl die Schanzer als auch die Lilien haben ihre ersten beiden Partien in der 2. Bundesliga verloren und wollen dementsprechend am dritten Spieltag endlich ihre ersten Punkte einfahren.

