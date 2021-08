FC Ingolstadt unterliegt auch dem FC Heidenheim

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung unterliegt der FC Ingolstadt im Heimspiel dem 1. FC Heidenheim mit 1:2. Gäste-Torjäger Kleindienst trifft spektakulär.

Auch nach dem zweiten Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga bleibt der FC Ingolstadt punktlos. Gegen den 1. FC Heidenheim, gegen den die Schanzer bis dato noch kein Heimspiel verloren hatten, musste sich das Team von Cheftrainer Roberto Pätzold mit 1:2 geschlagen geben. Zwei unachtsame Minuten reichten dabei, in denen sich die Oberbayern um den verdienten Lohn brachten.

Nachdem das Team gegenüber dem Auftaktspiel bei Mitaufsteiger Dresden (0:3) eine deutlich bessere Leistung abgeliefert hatte, war die Enttäuschung freilich riesengroß. „Wir hätten uns den Punkt verdient gehabt. Meine junge Mannschaft hat sich gegenüber dem Dresden-Spiel deutlich gesteigert und wird sich auch weiter steigern“, meinte Pätzold. Der FCI-Coach schenkte auch fast der gleichen Anfangself wie in Dresden das Vertrauen. Lediglich Neuzugang Denis Linsmayer (SV Sandhausen) rückte für Yalen Hawkins in die Startformation.

Ingolstadt beginnt aktiver und aggressiver

Der FCI, der bis dato 17 Heimspiele in Folge ungeschlagen blieb, begann aktiver und aggressiver. Nur zweimal wurde es im ersten Durchgang durch die Heidenheimer gefährlich. In der 15. Minute grätschte Thomas Keller im letzten Augenblick den gut postierten Tobias Mohr unmittelbar vor dem Kasten ab. Zehn Minuten später bewahrte der Video-Assistent Günter Perl die Schanzer vor einem Rückstand. Christian Kühlwetter stand bei der vermeintlichen Führung der Gäste im Abseits. Vor dem Pausenpfiff ließen Stefan Kutschke (30.), Filip Bilbija (31.) und Stefan Linsmayer aussichtsreiche Chancen zur Führung liegen.

Auch in den zweiten 45 Minuten ließ sich Heidenheim weiter „von der Aggressivität der Hausherren“ beeindrucken, wie es FCH-Trainer Frank Schmidt beschrieb. Die Gastgeber wurden mutiger und dafür auch belohnt: Nach einem schönen Querpass von Merlin Röhl konnte Filip Bilbija aus kurzer Distanz zur Führung einschieben (59.). Unmittelbar danach hätten Stefan Kutschke (62.) und Dennis Eckert Ayensa (63.) sogar für das 2:0 sorgen können. Doch stattdessen stellten zwei Aktionen die Partie komplett auf den Kopf: Zunächst fand der Ex-Ingolstädter Robert Leipertz mit seiner Flanke Patrick Schmidt, der per Volleyschuss ausglich (73.). Im Gegenzug traf der eingewechselte Ingolstädter Rico Preißinger mit einem satten Schuss aus 18 Metern nur das Quergebälk (74.). Der schlitzohrige Tim Kleindienst sah schließlich, dass Keeper Fabijan Buntic zu weit vor seinem Gehäuse stand und zog vom Mittelkreis aus ab – und plötzlich stand es 2:1 für Heidenheim (75.)! „Schmeichelhaft“, wie auch FCH-Coach Frank Schmidt nach der Begegnung einordnete. „Mit der Einstellung bin ich zufrieden. Das Ergebnis zählt. Und in zwei Wochen fragt keiner mehr, wie es zustande gekommen ist“, so Schmidt weiter.

Heidenheim verteidigt nach Doppelschlag geschlossen

Nach diesem Doppelschlag verteidigte Heidenheim geschlossen. Die Schanzer versuchten zwar nochmals alles, konnten aber keine Durchschlagskraft mehr entwickeln. Trotz der Leistungssteigerung sah Pätzold noch genügend Verbesserungspotenzial: „Wir müssen bei Umschaltmomenten unsere Aktionen besser zu Ende spielen und bei den Gegentoren besser verteidigen. Hier zeigt die zweite Liga ihre Qualität. Die Spieler erzielen aus wenigen Chancen ihre Tore.“

Der FC Ingolstadt führte damit seine „Schreckensserie“ fort. In acht Zweitliga-Spielzeiten konnten die Schanzer keines ihrer beiden Auftaktspiele gewinnen. Bis zum nächsten Zweitliga-Match in Darmstadt (15. August) ist noch eine Weile hin. Zuvor geht es am nächsten Montag im DFB-Pokal daheim gegen Liga-Konkurrenten Erzgebirge Aue.

FC Ingolstadt 04: Buntic – Heinloth, Keller, Neuberger, Franke – M. Stendera (77. Boujellab), Linsmayer (63. Preißinger) – Röhl (63. Beister), Bilbija (88. Antonitsch) – Kutschke (77. Kaya), D. Eckert.

1. FC Heidenheim: Ke. Müller – Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach (85. Seifert) – Theuerkauf – Kühlwetter (62. P. Schmidt), Sessa (63. Leipertz), Burnic (85. Geipl), T. Mohr – Kleindienst (88. Schöppner).

Tore: 1:0 Bilbija (59.), 1:1 P. Schmidt (73.), 1:2 Kleindienst (75.). – Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen im Allgäu). – Zuschauer: 3360.