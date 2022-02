2. Liga

17:25 Uhr

Mit dem Messer zwischen den Zähnen: FC Ingolstadt will in Bremen überraschen

Plus Der FC Ingolstadt steht mit dem Rücken zur Wand, es helfen nur noch Siege. Nun geht es zum SV Werder Bremen, der die vergangenen sieben Spiele gewonnen hat. Wie Trainer Rüdiger Rehm mit seinem Team bestehen will.

Von benjamin sigmund

In der aktuellen Situation des FC Ingolstadt helfen eigentlich nur noch Siege weiter. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz bereits, die Spiele bis zum Saisonende werden weniger. Nun steht am Samstag (13.30 Uhr) das Auswärtsspiel bei Werder Bremen an. Es wartet also ein Gegner, zu dem die Diskrepanz kaum größer sein könnte.

