„Besser eingekauft als in den Jahren zuvor“ FC Ingolstadt

Rund 4000 Anhänger sind bei der Saisoneröffnung im Audi-Sportpark vor allem auf die Neuzugänge gespannt. Im Testspiel gegen eine BFV-Auswahl bekommen die Zuschauer schon einmal etliche Treffer zu sehen

Von Roland Geier

Bei herrlichem Wetter herrschte gestern auf der Piazza des Audi-Sportparks ein buntes Treiben, als der Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt seine schon traditionelle Saisoneröffnung feierte. Bereits am Vormittag bat die Fangemeinde beim gemeinsamen Gottesdienst um „göttlichen Beistand“ für die kommende Saison. Dass die Anhänger des FCI nach der zurückliegenden Zitter-Spielzeit nicht fußballverdrossen sind, zeigte sich unter anderem anhand der zahlreichen Zuschauer (rund 4000), die sich gut unterhalten fühlten.

Vor allem aber waren die Fans auf die sechs Neuzugänge des FC Ingolstadt bei deren erstem Auftritt im Audi-Sportpark gespannt. So auch Udo Gerensmeier aus Geisenfeld. Seine Einschätzung bezüglich der Neu-Schanzer? „Da muss man erst die gesamte Vorbereitung abwarten. Dann kann man sagen, ob sie tatsächlich eine Verstärkung sind. Man muss sehen, ob die Spieler wollen und die richtige Einstellung haben. Vom ersten Eindruck lass ich mich noch nicht verleiten, ein Urteil abzugeben. Aber Platz sechs bis neun müsste drin sein in dieser Saison“, meint Gerensmeier

Werner Gottschall aus Untermaxfeld ist dagegen überzeugt, dass der FC Ingolstadt mit seinen Neuverpflichtungen den richtigen Weg eingeschlagen hat. „Man muss auf junge, hungrige Spielern bauen. Ob sich der Erfolg gleich einstellt, muss man abwarten. Vor allen ist wichtig, dass sich daraus eine Mannschaft entwickelt. Sollte das der Fall sein, werden sie ganze vorne mitspielen. Wenn nicht, werden wir uns wieder auf einen Abstiegskampf einstellen müssen“, meint Gottschall.

Peter Kraus aus Manching kann die Neuzugänge nur schwer einzuschätzen. „Im Testspiel in Stuttgart hat mich noch keiner so richtig überzeugt. Aber den Jungs hängt das schwere Training noch in den Beinen. Ich denke, man soll auf jeden Fall auf zwei Positionen noch nachbessern. Gerade in der Innen- und Außenverteidigung gibt es Schwachstellen. Aber es wurde auf jeden Fall besser eingekauft als in den Jahren zuvor“, sagt Kraus und fügt hinzu: „Nach oben schaue ich gar nicht. Ich hoffe, dass wir entspannt im Mittelfeld dabei sind und Stefan Leitl die Zeit bekommt, um die Mannschaft auf ein höheres Level zu heben.

Elvira Pätzold (Ingolstadt), die sich kein Auswärtsspiel der Schanzer entgehen lässt, meint: „Ich hoffe, dass durch die sechs Neuzugänge ein Ruck durch die Mannschaft geht und diese sagt: Wir wollen unter den ersten Sechs mitspielen! Vor allen Dingen sollen die Jungs Leidenschaft an den Tag legen. Das ist mein Wunsch.“

Im Rahmen der Saisoneröffnung kamen die Schanzer vor noch rund 1000 Zuschauern gegen ein BFV-Auswahlteam zu einen standesgemäßen 7:0-Erfolg. Trainer Stefan Leitl verzichtete wie schon im ersten Testspiel am Samstag bei den Stuttgarter Kickers (1:0-Sieg durch einen Treffer von Dario Lezcano) auf Sonny Kittel und Charlison Benschop. Die Amateurauswahl zeigte anfangs wenig Respekt und hätte in der ersten Minute schon in Führung gehen können. Doch FCI-Keeper Fabijan Buntic rettete in höchster Not. In Sachen Chancen hatte die BFV-Truppe zunächst klare Vorteile. Erst in der 25. Minute ging der Zweitligist durch den 18-jährigen Patrick Sussek in Führung.

In der zweiten Hälfte, als Leitl seine komplette Elf ausgewechselt hatte, wurde der FCI schließlich seiner Favoritenrolle gerecht. Dario Lezcano (3), Osayamen Osawe, Thomas Pledl und Thorsten Röcher schraubten das Ergebnis noch auf 7:0 in die Höhe.

