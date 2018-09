vor 32 Min.

Ein Tag zum Vergessen FC Ingolstadt

Nach einer desolaten Vorstellung verliert der FC Ingolstadt beim VfL Bochum mit 0:6. Was Angelo Vier zur Zukunft von Trainer Stefan Leitl sagt.

Von Maximilian Randelshofer

Es war ein Nachmittag zum Vergessen für den FC Ingolstadt. Beim Gastspiel in Bochum kassierten die Schanzer ein 0:6-Debakel und damit die höchste Auswärtsniederlage der Vereinsgeschichte. Sportdirektor Angelo Vier fand nach dem Spiel deutliche Worte: „Was auf dem Platz abgelaufen ist, ist nicht akzeptabel. Das hatte nichts mit Profi-Fußball zu tun.“

Nachdem Dario Lezcano (Außenbandruptur) und Tobias Schröck (muskuläre Verletzung) kurzfristig fehlten, musste Trainer Stefan Leitl seine Startelf auf zwei zusätzlichen Positionen umbauen. Für Lezcano startete Osayamen Osawe. Benedikt Gimber ersetzte Schröck auf der Doppel-Sechs. In der Abwehr begann Marcel Gaus, Lucas Galvao rückte auf die Innenverteidiger-Position.

Bereits früh gab der Gastgeber den Ton an. Nach nur drei Minuten zeigte Schiedsrichter Robert Kempter auf den Elfmeterpunkt. Lucas Galvao hatte Tom Weilandt gefoult. Der Ex-Ingolstädter Lukas Hinterseer brachte den VfL Bochum mit dem Strafstoß in Führung. Nur zwei Minuten später hatte der Österreicher die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Sein Kopfball ging allerdings an den Pfosten. Das zweite Tor lag in der Luft und es fiel dann auch. Robbie Kruse zog aus 25 Metern ab und erhöhte auf 2:0 (19.) Beim Gegentor sah FCI-Torhüter Marco Knaller allerdings alles andere als gut aus. Der FCI war völlig von der Rolle und Robin Dutts Bochumer kombinierten nach Belieben weiter. Tom Weilandt sorgte mit seinem 3:0 in der 19. Minute bereits für eine Vorentscheidung. Wieder trat die Ingolstädter Defensive konfus auf. Es deutete sich ein Debakel an.

Sportdirektor Angelo Vier musste kurz vor der Pause noch den Innenraum verlassen. Nach einem intensiven Gespräch mit dem vierten Offiziellen schickte ihn Kempter auf die Tribüne. In der zweiten Hälfte blieb der „Revierklub“ am Drücker. In der 53. Minute wehrte Knaller einen Schuss von Robert Tesche ab. Die erste wirkliche Tormöglichkeit für den FCI hatte dann der eingewechselte Charlison Benschop in der 54. Minute. Seinen Schuss parierte Bochums Torwart Manuel Riemann, der Nachschuss ging über das Tor. Die Schanzer brachten sich immer mehr in Schwierigkeiten. Lucas Galvao sah (57.) die Ampelkarte. Den daraus resultierenden Freistoß von Sebastian Maier wehrte Marco Knaller ab. Doch Bochum hatte noch nicht genug und spielte weiter zielstrebig nach vorne. Nach knapp über einer Stunde fand Robbie Kruse mit einer Flanke Lukas Hinterseer, der freistehend einköpfte. Doch damit immer noch nicht genug. In der 66. Minute gab es erneut einen Strafstoß. Frederic Ananou grätschte gegen Ex-Schanzer Danilo Soares, der nahm die Einladung dankend an. Lukas Hinterseer ließ sich diese Chance nicht nehmen und verwandelte den Foulelfmeter und erzielte damit sein drittes Tor in diesem Spiel. Er wurde bei seiner Auswechselung unmittelbar nach dem Tor mit stehenden Ovationen von den Bochum-Fans gefeiert. Den sechsten und letzten Treffer erzielte schließlich Anthony Losilla (79.). Damit war die höchste Auswärtspleite für den FCI perfekt.

Nach dieser deutlichen Niederlage könnte auch Stefan Leitl wieder in den Fokus rücken. Leitl stand zuletzt immer wieder in der Kritik. Angelo Vier sagte zum weiteren Handeln des Klubs: „Dieses Spiel muss man jetzt knallhart auswerten, sicherlich auch mit Konsequenzen. Konsequenzen können in alle Richtungen gehen. Aber erstmal geht es um das Auftreten und die Einstellung der Mannschaft.“

VfL Bochum M. Riemann – Gyamerah, Hoogland, Leitsch, Danilo Soares – Losilla, Tesche – Weilandt (68. Sam), S. Maier (76. Lee), Kruse – Hinterseer (67. Ganvoula) FC Ingolstadt Knaller – Ananou, Matip, Galvao, Gaus (27. Krauße) – Gimber, Kerschbaumer – Kittel (46. Benschop) – Pledl, Röcher (60. Neumann) – Osawe

Schiedsrichter Robert Kempter (Sauldorf) – Zuschauer 14341 – Tore 1:0 Hinterseer (4./Foulelfmeter), 2:0 Kruse (14.), 3:0 Weilandt (19.), 4:0 Hinterseer (62.), 5:0 Hinterseer (66./Foulelfmeter), 6:0 Losilla (79.)

