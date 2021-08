0:0 gegen Nürnberg: Erster Zähler unter Dach und Fach

Plus Aufsteiger FC Ingolstadt kommt im bayerischen Derby gegen den 1. FC Nürnberg zu einem torlosen Remis. Was Trainer Roberto Pätzold nach der Partie sagt.

Der FC Ingolstadt 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga seinen ersten Zähler eingefahren. Nach dem 1:6-Debakel gegen den SV Darmstadt 98 gelang den Schanzern in einem unterhaltsamen Derby gegen den 1. FC Nürnberg zumindest ein torloses Remis.