Ausgiebiges „Kennenlernen“ zum Auftakt

Plus Der neue Cheftrainer Roberto Pätzold bittet seine Schützlinge bei der ersten Einheit am Dienstag fast zwei Stunden auf den Platz. Auch die beiden Neuzugänge Jan-Hendrik Marx und Yassin Ben Balla sind dabei. Youngster Filip Bilbija hat bereits ein Ziel.

Wer am Dienstagvormittag zum Trainingsauftakt des Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt eine gemächliche, ja fast schon lockere erste Einheit erwartet hatte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Rund eindreiviertel Stunden lang bat der neue Cheftrainer Roberto Pätzold seine Schützlinge zur schweißtreibenden Bewegungstherapie, ehe er diese nach einer knapp fünfminütigen Ansprache in Richtung Mannschaftskabine wieder entließ.