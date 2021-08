FC Ingolstadt

Auswärtspartie in Sandhausen: Neuzugänge als Ratgeber

Plus Denis Linsmayer und Nils Röseler kehren am Freitagabend mit dem FC Ingolstadt an ihre vorherige Wirkungsstätte nach Sandhausen zurück

Von Roland Geier

Nach zwei deftigen Auswärtsniederlagen (0:3 in Dresden, 1:6 in Darmstadt) schaffte der FC Ingolstadt am vergangenen Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg durch ein torloses Unentschieden zumindest den ersten Punktgewinn in der noch jungen Zweitliga-Saison. Für die Partie am Freitagabend (18.30 Uhr) beim SV Sandhausen hat die Mannschaft von Trainer Roberto Pätzold den klaren Auftrag erhalten, jetzt auch auswärts ein anderes Gesicht zu zeigen und an die Leistung der Heimspiele anzuknüpfen.

