12.01.2021

FC Ingolstadt: Darf Caiuby erstmals ran?

Ein Foto aus vergangenen Tagen: Von 2011 bis 2014 trug Caiuby – hier in einem Spiel gegen Union Berlin – das Trikot des FC Ingolstadt. Am Mittwoch könnte er bei der Partie in Zwickau sein Comeback feiern.

Plus Tomas Oral kritisiert den öffentlichen Umgang mit dem Brasilianer und stellt dessen sportliche Fähigkeiten heraus. Gerne würde er ihn in Zwickau aufbieten. Doch ein Einsatz ist offen.

Von Benjamin Sigmund

Spielt er oder spielt er nicht? Die Frage nach einem Einsatz von Caiuby im Nachholspiel (19 Uhr) des FC Ingolstadt am Mittwoch beim FSV Zwickau konnte Tomas Oral am Dienstag nicht final beantworten.

„Wettkampffähig ist er ziemlich sicher“, sagt der FCI-Trainer zwar, allerdings muss sich der Brasilianer mit einer leichten Blessur (muskuläre Probleme im hinteren Oberschenkel) herumschlagen. „Stand vergangene Woche hätte ich ihn sofort reingeworfen“, meint Oral, der nun kein Risiko eingehen will. „Ich will das Abschlusstraining abwarten. Es bringt nichts, ihn in einen Wettkampf zu schmeißen und danach fällt er sechs Wochen aus. Dann hätten wir uns die Verpflichtung sparen können.“

Ein Einsatz Caiubys, der den 2:1-Erfolg der Schanzer gegen den MSV Duisburg von der Tribüne aus verfolgte, würde Oral zweifellos in die Karten spielen. Der 32-Jährige ist kopfballstark und könnte den Ausfall Stefan Kutschkes auffangen, der gelbgesperrt fehlt.

FC Ingolstadt: Kutschke fehlt gesperrt

Unabhängig von Caiubys Debüt sorgte die Verpflichtung des Brasilianers überregional für Schlagzeilen und Diskussionen. Schließlich war der Abschied des Offensivspielers beim FC Augsburg vor knapp zwei Jahren unrühmlich. Er kam zu spät aus dem Urlaub zurück, leistete sich mehrere Eskapaden und musste vor Gericht erscheinen. Caiuby wurde vorgeworfen, dass es in der Augsburger Maximilianstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen sei, bei der er einen Mann per Kopfstoß so schwer verletzt haben soll, dass dieser eine Gehirnerschütterung samt Jochbeinprellung erlitt und fünf Tage arbeitsunfähig war. Caiuby beteuert bis heute seine Unschuld. Vielmehr sei es einer seiner Freunde gewesen, der mit dem späteren Opfer in Streit geraten sei.

Dinge, von denen Oral jetzt nichts mehr wissen will. „Ich finde es nicht schön, wenn in der Presse zu lesen ist, die Skandalnudel vom FC Augsburg kommt zum FC Ingolstadt. Es ist respektlos und traurig, einen jungen Menschen darauf zu reduzieren.“ Caiuby sei nicht straffällig geworden. „Es handelt sich um ein schwebendes Verfahren. Er sagt, er ist unschuldig und das glaube ich ihm auch.“ Oral wolle dem „Spieler und Menschen Caiuby eine zweite faire Chance“ geben. Oral weiter: „Wenn Dinge, die ich in meiner eigenen Jugend gemacht habe, publik geworden wären, hätte ich kein Bein mehr auf den Boden gebracht, wenn ich nicht eine zweite oder dritte Chance bekommen hätte.“ Natürlich, so Oral weiter, habe sich Caiuby in Augsburg Fehler erlaubt. „Ich verstehe auch, dass er dann nicht mehr tragbar war.“

FC Ingolstadt: Oral lobt Caiuby

Vergangenheit. Seit zweieinhalb Monaten hat sich Caiuby im Training des FCI fit gehalten. „Uns ist wichtig gewesen, dass er Demut zeigt und unbedingt will“, so Oral. Er habe Sportdirektor Michael Henke dann immer wieder genervt, ob eine Verpflichtung nicht doch möglich sei. Schließlich erhielt Caiuby die Spielgenehmigung – eigentlich dürfen Brasilianer in der 3. Liga nicht auflaufen – , da er über eine seit 2014 vorliegende dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland verfügt.

An den sportlichen Qualitäten – Caiuby erzielte zwölf Tore in 119 Bundesligaspielen – gab es ohnehin nie Zweifel. „Caiu kann man im Mittelfeld und im Sturm auf jeder Position bringen. Er ist ein Vollblutfußballer, hat eine gewisse Torgefahr, Dynamik und Schnelligkeit, ist sehr kopfballstark“, lobt Oral. Zudem habe er eine gewisse Reife bekommen und „sich super entwickelt.“ Oral arbeitete mit Caiuby, der bereits von 2011 bis 2014 beim FCI spielte, in seiner ersten Amtszeit bei den Schanzern zusammen. Für den FCI erzielte Caiuby damals 23 Tore in 110 Spielen. „Er ist ein Kind des FC Ingolstadt“, sagt Oral und hofft, „dass er eine richtige Alternative ist und den ganzen Laden um zehn, 15 Prozent in eine andere Richtung bringt“.

Am liebsten wäre es Oral, Caiuby schon in Zwickau einsetzen zu können. Der Trainer erwartet beim Tabellen-16., der am Sonntag den VfB Lübeck mit 2:1 besiegte, ein „kampf- und körperbetontes Spiel“. Mit seiner Wucht und Kopfballstärke würde Caiuby dem FCI sicherlich guttun.

Mögliche Aufstellungen

FSV Zwickau Brinkies – Stanic, Nkansah, Frick, Schikora – Schröter, Jensen, Reinhardt, Miatke – König, Willms.

FC Ingolstadt Buntic – Heinloth, Paulsen, Keller, Gaus – Krauße, Stendera – Elva, Bilbija – Kaya (Caiuby), Eckert Ayensa.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen