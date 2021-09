Der erste richtige Kracher: FC Ingolstadt empfängt Werder Bremen

Plus Der FC Ingolstadt empfängt Bundesliga-Absteiger Werder Bremen und darf erstmals wieder bis zu 10.000 Zuschauer ins Stadion lassen. Was Roberto Pätzold vom Spiel erwartet.

Zum ersten richtigen Kracher kommt es für den FC Ingolstadt am Samstag (13.30 Uhr), wenn Bundesliga-Absteiger Werder Bremen zu Gast ist.