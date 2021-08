Derby-Dreier gegen den Club mit neuem Personal?

Plus Am Sonntag empfangen die Schanzer den 1. FC Nürnberg. Gut möglich, dass Cheftrainer Roberto Pätzold dabei gleich auf zwei Neuzugänge setzt

Nach drei Spieltagen in der 2. Bundesliga stellt der FC Ingolstadt die „Schießbude der Liga“: Bereits elf Mal musste Torhüter Fabijan Buntic hinter sich greifen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Schanzer gemeinsam mit dem letztjährigen Fast-Aufsteiger Holstein Kiel die beiden einzigen Teams sind, die noch keinen Zähler auf ihrem Konto haben und damit folgerichtig das Tabellenende zieren.