Erster Neuzugang für den FC Ingolstadt

Jan-Hendrik Marx wechselt wohl von Waldhof Mannheim zum FC Ingolstadt. 250 Zuschauer für Relegationsspiel zugelassen.

Für den FC Ingolstadt steht die dritte Relegation hintereinader vor der Tür. Am Donnerstag (18.15 Uhr) steht im Audi-Sportpark das Hinspiel gegen den VfL Osnabrück an. Das Rückspiel findet dann am Sonntag (13.30 Uhr) beim Tabellen-16. der 2. Liga statt.

Ligaunabhängig laufen derweil die Planungen für die kommende Saison. Nach Informationen der Neuburger Rundschau steht der erste Neuzugang des FC Ingolstadt bereits fest. Die Schanzer haben sich offenbar die Dienste von Jan-Hendrik Marx gesichert. Der 26-Jährige wurde bei seinem bisherigen Verein Waldhof Mannheim meist als rechter Verteidiger eingesetzt und kam auch im rechten Mittelfeld zum Einsatz.

FC Ingolstadt: Marx kommt von Waldhof Mannheim

Diese Saison brachte er es in der 3. Liga auf 18 Spiele. Wegen Patellasehenproblemen verpasste er viele Partien, kämpfte sich in der Endphase aber zurück in die Mannschaft und zählte zu den Leistungsträgern. Da sein Vertrag am Ende der Spielzeit ausläuft, kann Marx ablösefrei wechseln. Zuletzt wurde er auch mit dem Zweitligisten Hannover 96 in Verbindung gebracht.

Marx spielt seit 2019 für Waldhof. Der 1,73 Meter große Hesse schlug auf Anhieb ein und stand in seiner ersten Saison in allen 38 Punktspielen auf dem Feld, bis zur Corona-Pause absolvierte er alle Spiele über die volle Distanz.

Vor seiner Zeit in Mannheim war er für Kickers Offenbach (2015 bis 2019) aktiv. In der Jugend lief Marx auch für Eintracht Frankfurt auf.

250 Zuschauer beim Spiel FC Ingolstadt - VfL Osnabrück

Der FC Ingolstadt wird für das Relegationshinspiel gegen den VfL Osnabrück am Donnerstag (18.15 Uhr) 250 Karten unter seinen Dauerkartenbesitzern verlosen. Dies wurde in Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Stadt erreicht.

