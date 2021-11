FC Ingolstadt: Beiersdorfers bewegende Rückkehr nach Hamburg

Plus Der neue Sport-Geschäftsführer des FC Ingolstadt hat viele Jahre für den Hamburger SV gearbeitet und eine emotionale Verbindung zum Verein. Erstmals kehrt er nun an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Diese Geschichte passt in jedes Drehbuch. Seit knapp über zwei Wochen ist Dietmar Beiersdorfer nun als Geschäftsführer beim FC Ingolstadt tätig. Gleich seine erste Auswärtsreise führt ihn an den Ort, der für ihn mit zahlreichen Erinnerungen verbunden ist.