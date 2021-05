FC Ingolstadt

vor 40 Min.

FC Ingolstadt: Die Stimmen zum Aufstieg

Plus Während Präsident Peter Jackwerth bereits an die Zukunft des Vereins denkt, wollen die Spieler des FC Ingolstadt einfach nur feiern. Was Trainer Tomas Oral, Fatih Kaya, Filip Bilbija und Fabijan Buntic zur Rückkehr in die 2. Liga sagen.

Von Benjamin Sigmund

Aus den Kabinen war Ballermann-Musik zu hören, die Spieler grölten lautstark mit. Die Freude und die Erleichterung beim FC Ingolstadt nach dem Aufstieg in die 2. Liga war riesig. Die „DJs“ Fatih Kaya und Dennis Eckert Ayensa heizten die Stimmung bei den Schanzern an. Die Neuburger Rundschau hat vor Ort Stimmen zum Aufstieg gesammelt.

Themen folgen