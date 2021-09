FC Ingolstadt: Eine Partie mit Endspielcharakter

Plus Der FC Ingolstadt empfängt Fortuna Düsseldorf. Für Trainer Roberto Pätzold wird die Luft nach zuletzt schwachen Leistungen dünn. Was er von seiner Mannschaft fordert.

Ein Trainer-Beben gab es in dieser Woche in der 2. Liga. Nach dem Aus von Aleksey Shpilevsk ( Erzgebirge Aue) und dem Rücktritt von Ole Werner (Holstein Kiel) verkündete auch der SV Sandhausen, dass das Cheftrainer-Duo Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits ab sofort freigestellt ist. Damit haben drei der letzten Vier der Liga bereits nach sieben Spieltagen einen neuen Trainer.