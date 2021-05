FC Ingolstadt

vor 17 Min.

FC Ingolstadt: Mit "Mut und Kraft" in den Endspurt

Plus Tomas Oral will aus dem 1:1 in Rostock die positiven Dinge mitnehmen. Warum er vor dem Saarbrücken-Spiel optimistisch bleibt und wie er Marc Stendera ersetzen will.

Von Benjamin Sigmund

Noch ist der Ärger über das unnötige 1:1-Unentschieden bei Hansa Rostock nicht ganz verdaut, da richtet sich der Blick beim FC Ingolstadt bereits auf die nächste Partie. Doch die Ausgangssituation hat sich vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag (14 Uhr) verändert. Die Schanzer sind nur noch Vierter (64 Punkte), wurden von 1860 München (64) überholt.

Themen folgen