FC Ingolstadt

vor 17 Min.

FC Ingolstadt: Pokalduell auf Augenhöhe

Will in die nächste Runde: Merlin Röhl (links), hier im Spiel gegen Heidenheim, spielt am Montagabend mit dem FC Ingolstadt in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Erzgebirge Aue.

Plus Der FC Ingolstadt empfängt am Montagabend in der 1. Runde Ligakonkurrent Erzgebirge Aue. Was Trainer Roberto Pätzold von seiner Mannschaft fordert und warum er keine Elfmeter trainieren lässt.

Von Benjamin Sigmund

Als Zweitligaaufsteiger hatte sich der FC Ingolstadt bei der Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals im Topf der „Amateure“ befunden. Ein Heimspiel war dadurch gewiss. Das Los brachte zwar keinen namhaften Bundesligisten hervor, doch immerhin darf der Gegner als machbar eingestuft werden. Die Schanzer treffen am heutigen Montag (18.30 Uhr) auf Ligakonkurrent Erzgebirge Aue und wollen erstmals nach drei Jahren wieder in die 2. Runde einziehen, die finanziell lukrativ ist und zusätzliche Einnahmen bringen würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen