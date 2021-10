FC Ingolstadt: Schuberts Duell mit der Vergangenheit

Plus André Schubert feiert seine Heimpremiere als Trainer des FC Ingolstadt. Gegner ist mit Holstein Kiel der Verein, bei dem er bereits nach sechs Spielen entlassen wurde.

Blickt man auf die Trainerkarriere von André Schubert, führt kein Weg an Holstein Kiel vorbei. In der Saison 2019/20 musste der 50-Jährige bereits nach sechs Spielen und fünf Punkten den Zweitligisten verlassen. Schubert hatte den Verein erst im Sommer übernommen.