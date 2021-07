FC Ingolstadt: Start mit Personalsorgen

Plus Für den FC Ingolstadt beginnt bei Mitaufsteiger Dynamo Dresden die Saison. Welches Ziel der neue Trainer Roberto Pätzold ausgibt.

Für den FC Ingolstadt beginnt am Samstag (13.30 Uhr) die Mission Klassenerhalt. Zum Auftakt sind die Schanzer bei Mitaufsteiger Dynamo Dresden zu Gast. Beim FCI setzt man dabei auf einen nahezu unveränderten Kader. Die Führungspositionen wurden hingegen neu besetzt.