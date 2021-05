FC Ingolstadt besiegt 1860 München und erreicht die Relegation

Die Schanzer gewinnen gegen 1860 München mit 3:1 und werden Dritter.

Der FC Ingolstadt hat das Endspiel um den Relegationsplatz gegen 1860 München mit 3:1 gewonnen. Die Schanzer profitierten von einer frühen Roten Karte für Löwen-Torhüter Marco Hiller und dominierten im Anschluss die Partie. Am Ende machten sie sich jedoch das Leben schwer und mussten bis zum Schluss zittern. Es hätte bekanntlich bereits ein Unentschieden für den dritten Platz gereicht. Den direkten Aufstieg verpasste der FCI nach dem 1:1 von Hansa Rostock allein wegen der schlechteren Tordifferenz.

Das Spiel begann mit einem Aufreger. Dennis Erdmann bekam den Ball im Strafraum an den abgespreizten Arm. Die Ingolstädter forderten Elfmeter, aber die Pfeife von Schiedsrichter Deniz Aytekin blieb stumm. Die erste Chance gehörte danach den Löwen. Doch Sascha Mölders bekam nach einem langen Ball keine Kontrolle in seinen Kopfball (5.).

Danach folgte die Szene, die man als spielentscheidend einstufen kann. Marcel Gaus schickte Fatih Kaya, der von Sechzig-Torhüter Marco Hiller von den Beinen geholt wurde (9.). Notbremse. Aytekin zeigte Rot.

In Überzahl kontrollierten die Schanzer das Spiel, ließen den Gegner laufen und kamen zu einigen Chancen. Eine nutze Stefan Kutschke, der nach einer Flanke von Michael Heinloth zum 1:0 einköpfte (26.). Zuvor jedoch hätte auch Sechzig treffen können. Nach einer starken Einzelleistung von Merveille Biankadi verzog Stefan Lex die Direktabnahme aus kurzer Distanz deutlich (21.).

Wenig später ging Lübeck in Rostock in Führung und der FCI rutschte in der Livetabelle auf den zweiten Platz. Kaya hätte unterdessen für die Schanzer nachlegen können, scheiterte aber zweimal an Tom Kretzschmar, der nun im Löwen-Kasten stand (35., 36.).

Das 2:0 folgte kurz vor dem Seitenwechsel, als der FCI schnell konterte, Robin Krauße Marc Stendera bediente und der sicher abschloss (44.). Die Löwen reklamierten lautstark, da sie vor dem Gegenstoß bei einem Zusammenprall ein Foul von Dominik Franke an Philipp Steinhart gesehen hatten. Die Reklamation führten zu einer Roten Karte gegen Torwarttrainer Harald Huber.

Da Rostock kurz vor der Pause zum 1:1 ausglich, waren die Schanzer wieder Dritter. Bei einem Remis von Hansa benötigten die Schanzer einen Sieg mit fünf Toren Unterschied. Und darauf schienen sie zu Beginn der zweiten Halbzeit auch aus zu sein. Kaya zirkelte einen Freistoß knapp über den Querbalken (47.), verzog dann deutlich (51.). Die Angriffe wurden aber nicht konsequent zu Ende gespielt und auch die Löwen kamen zu einer Großchance. Mölders tauchte allen vor Fabijan Buntic im FCI-Tor auf, scheiterte jedoch (54.).

Im Anschluss ließ der FCI nach, die Druckphase war beendet. Die Löwen hatten nun mehr vom Spiel. Da der FCI seine Konter nicht entschlossen ausspielte, wurde es plötzlich doch noch einmal spannend. Erdmann stocherte den Ball nach einer Ecke über die Linie und es stand nur noch 2:1 (81.). Nun fehlten den Gästen zwei Tore für den Einzug in die Relegation.

Dennis Eckert Ayensa vergab noch zwei gute Möglichkeit für den FCI (85., 87.). In der 90. Minute holte Merlin Röhl einen Elfmeter heraus. Eckert Ayensa scheiterte an Kretzschmar, wurde beim Nachschuss gefoult und es gab erneut Strafstoß. Diesmal trat Marcel Gaus an, der sicher zum 3:1 einschob (90.,+2).

FC Ingolstadt 04 Buntic - Heinloth, Paulsen, T. Schröck, Franke - M. Stendera, Krauße (78. Kotzke), Gaus - Kaya (58. D. Eckert), Kutschke (58. Caiuby), Elva (59. Röhl)

TSV 1860 München Hiller - Willsch (11. Kretzschmar), Erdmann, Salger, P. Steinhart - Wein - Lex (66. Lang), Neudecker, Dressel (66. Tallig), Biankadi - Mölders

Schiedsrichter Deniz Aytekin (Oberasbach) Tore 1:0 Kutschke (26.), 2:0 M. Stendera (44.), 2:1 Erdmann (81.), 3:1 Gaus (90.+2/Foulelfmeter) Gelbe Karten: Krauße (6), Kutschke (8), Franke (3) / Erdmann (7) Rote Karten: - / Hiller (9./Notbremse) Besondere Vorkommnisse: Kretzschmar (TSV 1860 München) hält Foulelfmeter von D. Eckert (FC Ingolstadt 04) (90.+1)