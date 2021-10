FC Ingolstadt tritt in Dortmund an: Spiel des Lebens zur Unzeit

Plus Der FC Ingolstadt steht als Letzter der 2. Liga mit dem Rücken zur Wand. Nun wartet mit dem Spiel bei Borussia Dortmund ein Höhepunkt. Ist eine Überraschung möglich?

Als André Schubert bei der Pressekonferenz gefragt wird, ob der Goliath Borussia Dortmund durch den Ausfall von Erling Haaland etwas kleiner geworden sei, muss der Trainer des FC Ingolstadt laut lachen. „Dadurch ist es für uns machbar geworden, keine Frage. Die Favoritenrolle hat sich deutlich verschoben“, sagt er und lacht erneut laut auf.