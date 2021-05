Furiose zweite Halbzeit: FC Ingolstadt gewinnt mit 5:1 in Duisburg

Der FC Ingolstadt dreht einen 0:1-Pausenrückstand und gewinnt in Duisburg mit 5:1. Aber ein Wermutstropfen bleibt.

Damit konnte nach dieser ersten Hälfte niemand rechnen. Der FC Ingolstadt lag beim MSV Duisburg mit 0:1 zurück und lieferte eine enttäuschende Leistung. Dass im Fußball außergewöhnliche Dinge passieren können, zeigte sich nach dem Seitenwechsel. Die Schanzer kamen wie verwandelt aus der Kabine, lieferten wohl die beste Halbzeit der Saison und gewannen am Ende auch in der Höhe verdient mit 5:1.

Trainer Tomas Oral konnte natürlich zufrieden sein, aber ihm lag auch die erste Halbzeit im Magen: „Das war bodenlos. Wir hatten keinen Zugriff und waren nicht laufbereit. Das war alles andere, als wenn man aufsteigen will.“ Erst nach dem Seitenwechsel habe die Mannschaft ihre Charakterstärke und ihr „wahres Gesicht“ gezeigt.

FC Ingolstadt: Vier Wechsel in der Startelf

Nach dem torlosen Remis gegen Saarbrücken wechselte Oral viermal. Justin Butler, Fatih Kaya, Robin Krauße und Marc Stendera (nach Gelbsperre) rückten für Filip Bilbija, Dennis Eckert Ayensa, Jonatan Kotzke und Merlin Röhl in die Anfangself. Der MSV Duisburg hatte bereits am Freitagabend Grund zur Freude. Durch die 0:2-Niederlage des SV Meppen in Saarbrücken stand der Klassenerhalt bereits vor dem Anpfiff fest. Dass änderte nichts daran, dass der MSV in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft war. Der FCI ließ gerade im Mittelfeld zu viele Räume und lag verdient zurück. Beim Führungstor kombinierte sich der MSV durch die Ingolstädter Reihen, hatte dann das Glück auf seiner Seite. Zunächst schaffte es Butler nicht, den Ball zu klären, dann fälschte Tobias Schröck den Schuss von Maximilian Sauer unhaltbar für Fabijan Buntic ab (10.).

FC Ingolstadt: Bilbija leitet die Wende ein

Dem FCI war der Rückstand anzumerken, er zeigte Nerven. Erst gegen Ende der ersten Hälfte schwammen sich die Schanzer frei. Stefan Kutschke hätte ausgleichen können, scheiterte aber mit einem Kopfball an MSV-Keeper Leo Weinkauf (44.).

In der Halbzeit wechselte Oral dreimal, brachte Dominik Franke, Dennis Eckert Ayensa und Filip Bilbija für die enttäuschenden Caiuby, Kaya und Butler.

Was danach folgte, wird wohl so schnell kein Ingolstädter Anhänger vergessen. Binnen acht Minuten erzielte der FCI drei Tore und drehte den 0:1-Rückstand in eine 3:1-Führung. Einen wichtigen Anteil daran hatten die eingewechselten Spieler. Erst holte Bilbija, der im Strafraum von Dominik Schmidt am Trikot gezogen wurde, einen Elfmeter heraus. Kutschke verwandelte sicher (47.), holte den Ball schnell aus dem Netz und signalisierte seinen Mitspielern, dass es mehr sein soll als dieses Unentschieden. Und die Schanzer machten weiter. Stendera bediente Bilbija, der sich geschickt um die eigene Achse drehte und flach ins lange Eck vollendete (54.). Plötzlich überzeugte der FCI auch spielerisch. Stendera schickte Eckert Ayensa, der Marcel Gaus in der Mitte fand. Der vollendete zum 1:3 (55.).

Eine Leistungssteigerung, die man nach den ersten 30 Minuten nicht für möglich gehalten hatte. Bilbija und Kutschke hätten das nächste Tor nachlegen können (61.), was dann Eckert Ayensa vorbehalten war. Der Stürmer, der nach seiner Einwechslung für große Belebung sorgte, tanzte im Strafraum seinen Gegenspieler aus und traf zum 1:4 (65.). Der FCI kombinierte weiter und legte den fünften Treffer nach. Erneut waren die Joker beteiligt. Über Maximilian Beister und Eckert Ayensa gelangte der Ball zu Bilbija, der zum 1:5 vollendete (76.).

Matchwinner Bilbija kassierte im Anschluss unnötig seine fünfte Gelbe Karte und fehlt am kommenden Samstag im „Endspiel“ gegen 1860 München.

MSV Duisburg Weinkauf - Sauer, Schmidt (57. Bitter), Fleckstein, Scepanik - Jansen, Frey (75. Krempicki) - Tomic (59. L.-J. Mickels), Palacios Martínez (59. Ademi), Stoppelkamp (75. Engin) - Bouhaddouz

FC Ingolstadt 04 Buntic - Heinloth, Paulsen, T. Schröck (82. Kotzke), Gaus - M. Stendera, Krauße - Kaya (46. D. Eckert), Caiuby (46. Bilbija), Butler (46. Franke) - Kutschke (75. Beister)

Schiedsrichter Eric Müller (Bremen) Tore 1:0 Sauer (10.), 1:1 Kutschke (47./Foulelfmeter), 1:2 Bilbija (54.), 1:3 Gaus (55.), 1:4 D. Eckert (65.), 1:5 Bilbija (76.)