Heimpremiere für den FC Ingolstadt

Will mit dem FC Ingolstadt die ersten Punkte holen: Kapitän Stefan Kutschke (links) empfängt mit den Schanzern am Samstag den 1. FC Heidenheim.

Plus Nach dem misslungenen Saisonstart in Dresden empfangen die Schanzer den 1. FC Heidenheim. Warum Trainer Roberto Pätzold zuversichtlich ist und was er von Neuzugang Nassim Boujellab erwartet.

Von Benjamin Sigmund

Roberto Pätzolds Debüt als Cheftrainer des FC Ingolstadt liegt knapp eine Woche zurück. Es war ein ernüchterndes, da seiner Mannschaft beim 0:3 in Dresden deutlich die Grenzen aufgezeigt wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

