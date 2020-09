vor 1 Min.

FC Ingolstadt: Optimismus vor dem Saisonstart

Tomas Oral sieht den FC Ingolstadt vor der Partie gegen Uerdingen gut aufgestellt und ist überzeugt, in der Liga eine gute Rolle spielen zu können. Kommt ein Stürmer aus Finnland?

Von Benjamin Sigmund

Nach dem 0:1 im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf beginnt für den FC Ingolstadt nun die neue Saison in der 3. Liga. Am ersten Spieltag empfangen die Schanzer am Sonntag (13 Uhr) den KFC Uerdingen.

Erstmals sind dabei wieder Zuschauer zugelassen. 3040 Fans dürfen dem Auftakt im Audi-Sportpark beiwohnen. „Wir alle lechzen danach, dass die Stadien wieder voll sind“, sagt FCI-Trainer Tomas Oral und schickt einen Appell an die Besucher hinterher. „Wenn sich alle an die Richtlinien halten, wird die Regierung die Anzahl hoffentlich nach und nach erhöhen.“ Dann könne ein Fußballspiel wieder genossen werden, wie man es aus der Vergangenheit kennt und wie es „sich alle vorstellen“. Mit den Zuschauern im Rücken hofft Oral gegen Uerdingen auf einen gelungenen Auftakt. Denn das Ziel beim FC Ingolstadt ist klar der Aufstieg, daraus macht der Trainer kein Geheimnis. „Ich sehe uns sehr gut aufgestellt und bin überzeugt, dass wir in der Liga eine sehr gute Rolle spielen können“, sagt Oral, der zunächst jedoch improvisieren muss.

FC Ingolstadt hofft auf Einsatz von Stefan Kutschke

Denn die Vorbereitung, in der Teile der Mannschaft in zweiwöchiger Quarantäne waren, verlief nicht optimal. Oral: „Die Saison ist lang. Noch haben wir gewisse Dinge aufzuholen. Aber ich bin mir sicher, dass die Spieler, die auflaufen werden, alles geben und wir große Chancen haben, die Spiele zu gewinnen.“ Mit welchem Personal die ersten drei Punkte der Saison geholt werden sollen, ist noch offen. Gegen Düsseldorf fehlten mit Stefan Kutschke, Dennis Eckert Ayensa und Fatih Kaya drei Stürmer, was eine defensive Ausrichtung zur Folge hatte. Gegen Uerdingen will Oral wieder auf zwei Stürmer setzen. Während bei Eckert Ayensa die Zeit knapp werden könnte, besteht bei Kutschke und Kaya größere Hoffnung auf einen Einsatz.

Für die Neuzugänge Marc Stendera und Rico Preißinger kommt ein Einsatz in der Startelf noch zu früh, Oral traut ihnen möglicherweise 30 Minuten zu. „Wir müssen bei Marc vorsichtig sein, weil er eine Leidensgeschichte hinter sich hat.“ Das habe man vorher gewusst, weshalb ihm Oral „keinen Druck machen“ will. Auch Maximilian Beister habe noch Aufholbedarf, könne aber zumindest eine Halbzeit lang spielen, so Oral.

Kommt ein finnischer Stürmer zu den Schanzern?

Wie mehrere finnische Medien berichten, soll der finnische Angreifer Ilmari Niskanen vor einem Wechsel zu den Schanzern stehen. Bislang war der 22-Jährige ausnahmslos in seinem Heimatland tätig, dafür aber auch schon auf internationaler Bühne. Seit Januar 2014 steht Ilmari Niskanen bei Kuopion Palloseura unter Vertrag und feierte mit 15 Jahren bereits sein Profidebüt in der höchsten finnischen Liga. Inzwischen sammelte der 22-Jährige ganze 149 Erstliga-Spiele in Finnland, dabei gelangen insgesamt 17 Tore und 26 Vorlagen. „Wo Rauch ist, ist auch Feuer“, kommentierte Oral auf Nachfrage das Gerücht. Das klingt nicht nach einem Dementi. „Ich finde ihn einen sehr interessanten Spieler. Wir äußern uns aber nur zur Personalpolitik, wenn es etwas zu vermelden gibt“, so Oral.

Gegner Der KFC Uerdingen, vor zwei Jahren in die 3. Liga aufgestiegen, kommt nicht richtig in der dritthöchsten Spielklasse an. Ständige Trainerwechsel, kein eigenes Stadion, Unruhe und satte Ex-Stars wie Kevin Großkreutz, mit dem inzwischen nicht mehr geplant wird, prägen das Bild. Dennoch sind die finanziellen Mittel vorhanden, um den Aufstieg ins Visier zu nehmen. Mit Stefan Krämer ist in der vergangenen Saison ein alter Bekannter als Trainer zurückgekehrt, der schon einmal Erfolg brachte.

Mögliche Aufstellungen

FC Ingolstadt Buntic – Heinloth, Antonitsch, Schröck, Franke – Paulsen, Krauße – Elva, Gaus – Kutschke, Kaya (Beister).

KFC Uerdingen Königshofer – Traoré, Girdvainis, Velkov, Dorda – Albutat, Fechner – Kinsombi, Gnaase, Feigenspan – Grimaldi.

