FC Ingolstadt: Qualitätstest beim Chaos-Klub

Zurück im Kader: Merlin Röhl musste zuletzt zwei Klausuren schreiben und fehlte in Dresden. Am Mittwoch steht er beim Spiel des FC Ingolstadt beim KFC Uerdingen wieder im Kader der Schanzer.

Plus Nach dem 0:4 in Dresden will der FC Ingolstadt eine Reaktion zeigen. Gegner KFC Uerdingen sorgte zuletzt für Schlagzeilen, der Trainer spricht von einer „schlechten Betriebsmannschaft“.

Von Benjamin Sigmund

Das 0:4 in Dresden ist abgehakt, der Blick beim FC Ingolstadt richtet sich nach vorn. Das machte Tomas Oral in seinen Eröffnungsworten bei der Pressekonferenz vor dem Spiel beim KFC Uerdingen (Mittwoch, 17 Uhr) deutlich. „Wir haben die Partie sauber aufgearbeitet und ich werde nicht mehr viele Worte darüber verlieren, denn wir haben ein schwieriges Spiel vor der Brust.“

Dennoch richteten sich einige Fragen auf die Pleite im Spitzenspiel, als der FCI, wie es Stefan Kutschke deutlich ansprach, „einen rabenschwarzen Tag“ erwischt hatte. Warum etwa agierte der FCI sehr offensiv, ohne einen Sechser auf dem Platz? „Wir hatten auch bei den Siegen gegen Haching, Köln und Kaiserslautern sechs Offensivspieler auf dem Rasen“, entgegnete Oral. „Wir haben mit drei klassischen Achtern agiert und etwa Caiuby hat zuvor gezeigt, dass er diese Rolle spielen kann.“ Zudem hätten die Schanzer nicht „eine Chance nach der anderen zugelassen“, sondern wurden von „zwei Nackenschlägen“ vor der Pause zurückgeworfen, „die uns kalt erwischt haben“. Auch ließ Oral in Dresden seine junge Garde draußen, setzte auf Erfahrung.

Viele Probleme beim KFC Uerdingen

Er brachte etwa die zuvor angeschlagene Ü-30-Fraktion um Kutschke, Marcel Gaus und Caiuby von Beginn an. Warum? „Sie waren alle fit, sonst hätte ich sie nicht aufgestellt. Es ist aber auch klar, dass unsere Routiniers keinen Sahnetag hatten.“ Den jungen Spielern hätte er die Aufgabe durchaus zugetraut. Aber: Merlin Röhl hätte zuvor „zwei Klausuren“ geschrieben und sportlich einen Durchhänger gehabt. Genauso Filip Bilbija, dem er eine „Verschnaufpause“ gönnen wollte, weil er wie viele andere junge Spieler auch, mal eine Leistungsdelle durchlebe.

Überhaupt sei es normal, „dass wir einen Rückschlag bekommen, nur darf er nicht zu groß sein.“ Nun müsse man zeigen, „dass wir eine gute Mannschaft sind“. Denn die zeichne aus, „so etwas schnell wieder aus den Kleidern zu bekommen“, so Oral.

In welcher Geschwindigkeit dies gelingt, wird sich bereits am Mittwoch zeigen, wenn der FC Ingolstadt im Nachholspiel beim KFC Uerdingen gastiert. Es klingt beinahe wie eine Untertreibung, wenn Oral davon spricht, dass sich in Uerdingen „die Ereignisse überschlagen haben“. Beim KFC herrscht Chaos. Seit Monaten. „Wie eine schlechte Betriebsmannschaft“, sagte Trainer Stefan Krämer im „kicker“ kürzlich über den Zustand. „Wir haben keine anständigen Trainingsbedingungen, die Spieler kaufen ihr Wasser selbst, die Physios müssen ihr Massage-Öl selbst kaufen, wir haben kein Schneide-Programm mehr für Analysen, die Spieler kriegen seit Monaten kein geregeltes Gehalt.“ Zuvor war nach dem Ausscheiden von Investor Mikhail Ponomarev, der nun vorübergehend wieder einspringen könnte, der laufende Spielbetrieb stark gefährdet. Außerdem wurden ein Insolvenzverfahren eröffnet und dem Verein drei Punkte abgezogen. Auch das Stadion in Düsseldorf, das zuvor als Heimspielstätte diente, darf der KFC wegen ausgebliebener Mietzahlungen nicht mehr nutzen. Nun spielt Uerdingen in Lotte. „Ich habe ja immer gedacht, ich hätte im Fußball schon alles erlebt. Aber zum Heimspiel 200 Kilometer zu fahren, das ist schon lustig irgendwie...“, meinte Krämer.

Röhl kehrt in FCI-Kader zurück

Trotz aller Probleme darf der KFC noch auf den Klassenerhalt hoffen und zieht sich trotz der jüngsten zwei Niederlagen beachtlich aus der Affäre. „Sie haben viel Qualität in ihren Reihen, weshalb wir konzentriert zu Werke gehen müssen“, sagt Oral, der „wahrscheinlich“ eine andere taktische Ausrichtung als zuletzt wählen wird und wieder auf Merlin Röhl, der für Mittwoch von der Schule befreit wurde, zurückgreifen kann.

Mögliche Aufstellungen

KFC Uerdingen Jurjus – P. Göbel, Lukimya, Fechner, Dorda – Albutat, Gnaase – Kinsombi, Pusch – Grimaldi, Feigenspan.

FC Ingolstadt Buntic – Heinloth, Paulsen, Schröck, Gaus – Keller, Stendera – Bilbija, Caiuby – Kutschke, Kaya.

