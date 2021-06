FC Ingolstadt

vor 50 Min.

Tomas Oral im Interview: "Vielleicht ruft der FC Ingolstadt ja ein viertes Mal an"

Plus Tomas Oral und der FC Ingolstadt gehen getrennte Wege. Der Trainer spricht über den Abschied, seine Zeit bei den Schanzern, berufliche Genugtuung und seine Pläne für die Zukunft.

Von Benjamin Sigmund

Trotz des Aufstiegs in die 2. Liga haben sich der FC Ingolstadt und Aufstiegstrainer Tomas Oral am Mittwoch einvernehmlich getrennt (siehe überregionaler Sport). Die Neuburger Rundschau hat sich am Donnerstag telefonisch mit Oral über das Ende der Zusammenarbeit unterhalten. Der 48-Jährige war bereits wieder in Frankfurt und saß in seinem Café.

