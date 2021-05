vor 48 Min.

FC Ingolstadt gastiert in Rostock: Verlieren verboten

Zusammenhalt im Aufstiegskampf: Der Tabellendritte FC Ingolstadt gastiert am Dienstagabend beim Zweiten Hansa Rostock und kann mit einem Sieg an den Hanseaten vorbeiziehen.

Plus Der FC Ingolstadt bestreitet das Topspiel bei Hansa Rostock. Wie Trainer Tomas Oral mit der Nervenbelastung umgeht, was in seinen Augen für die Schanzer spricht und welche Rolle ein Abiturient spielt.

Von Benjamin Sigmund

Dass die Partie den „Charakter eines Endspiels“ hat, gibt Tomas Oral unumwunden zu. Denn der Trainer des FC Ingolstadt weiß, dass eine Niederlage im Topspiel bei Hansa Rostock (Dienstag, 19 Uhr) die Schanzer aus dem Aufstiegsrennen kapitulieren könnte.

