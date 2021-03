vor 19 Min.

FC Ingolstadt setzt gegen Mannheim auf seine Heimstärke

Plus Der FC Ingolstadt empfängt Waldhof Mannheim. Tomas Oral ist mit Gästetrainer Patrick Glöckner befreundet. Dessen Job steht bei einer weiteren Niederlage wohl auf der Kippe.

Von Benjamin Sigmund

Lange Zeit, Dinge aufzuarbeiten, ist für den FC Ingolstadt derzeit kaum möglich. Denn nach dem Rückschlag im Nachholspiel beim SC Verl, als man trotz früher Überzahl nicht über ein 1:1 hinauskam, geht es für die Schanzer am heutigen Samstag (14 Uhr) mit der Partie gegen Waldhof Mannheim weiter.

Daher stand für Trainer Tomas Oral regenerative Arbeit im Vordergrund, um „alle Kräfte zu bündeln und von der ersten Minute an dominant auftreten zu können“. Mut macht den Schanzern ein Blick auf die Heimtabelle der 3. Liga. Die führt der FCI mit 32 Punkten an, verlor in 13 Spielen lediglich einmal. Trotz der guten Punktausbeute sind die Schanzer zehn Spiele vor Saisonende aber nur Dritter, punktgleich mit dem Zweiten Hansa Rostock und vier Zähler hinter Spitzenreiter Dynamo Dresden. Das Trio hat sich neun Punkte vom Tabellenvierten abgesetzt und dürfte die beiden direkten Aufstiegsplätze und das „Trostpflaster“ Relegationsplatz unter sich ausspielen. „Wir wollen den anderen beiden da oben richtig unbequem werden“, sagt Oral, „dürfen aber nicht aus den Augen verlieren, was hinter uns los ist.“

FC Ingolstadt muss auf Paulsen verzichten

Zunächst einmal richtet sich seine Konzentration auf die Partie gegen Waldhof Mannheim. Die Kurpfälzer sind seit sechs Spielen sieglos, schossen dabei nur drei Tore. Mannheimer Medien berichten bereits von einem „Endspiel“ für Trainer Patrick Glöckner, der einst mit Oral zusammenarbeitete und mit ihm befreundet ist. „Das ist eine Aussage, die von den Medien getroffen wurde“, sagt der FCI-Trainer über die Situation bei Waldhof. „Für mich ist die Diskussion unverständlich, weil Mannheim einen großen Umbruch hatte.“ Jetzt hätten sie eben eine Durststrecke, „ich kann mir das nicht vorstellen und glaube, dass Patrick die Rückendeckung hat, die er verdient.“

Auf die Freundschaft mit Glöckner wird Oral freilich keine Rücksicht nehmen können. Ihn werden nach den verschenkten Punkten in Verl andere Fragen beschäftigen, als die Mannschaft trotz Überzahl und Führung nicht gewann. Zumal der FCI negative Erinnerungen an das Hinspiel, das mit 1:4 verloren ging, hat.

Schanzer treffen im Pokal auf 1860 München

Gegen Mannheim stehen Oral bis auf Björn Paulsen erneut alle Spieler zur Verfügung. Personelle Wechsel sind am Ende der englischen Woche wohl zu erwarten. So könnte Merlin Röhl, der in Verl nicht im Kader stand, in die Startelf zurückkehren. Keine Pause dürfte trotz vieler Einsatzminuten Marc Stendera erhalten, der als Spielgestalter kaum zu ersetzen ist. „Er hat eine wichtige Rolle in unserem Korsett“, sagt Oral, „bisher spüre ich bei ihm keine Verschleißerscheinungen.“ Eine Pause erhält Stendera dann möglicherweise im bayerischen Toto-Pokal, der in der nun anstehenden Länderspielpause beginnt. Dort treten die Schanzer am kommenden Samstag in der 1. Runde bei 1860 München an.

Mögliche Aufstellungen

FC Ingolstadt Buntic – Heinloth, Keller, Schröck, Gaus – Kotzke, Stendera – Röhl, Bilbija – Kutschke, Eckert Ayensa.

Waldhof Mannheim Königsmann – Marx, Gohlke, Verlaat, Donkor – Ma. Schuster, Saghiri – Costly, Ferati, Garcia – Martinovic.

