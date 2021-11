Fußball-2. Bundesliga

vor 25 Min.

FC Ingolstadt: Situation ist nicht hoffnungslos, aber ernüchternd

Kehrt nach überstandenem Magen-Darm-Infekt am Samstag gegen Paderborn in den Kader zurück: FCI-Kapitän Stefan Kutschke (rechts).

Plus Der Trainerwechsel beim FC Ingolstadt scheint wirkungslos verpufft zu sein. Am Samstag beim SC Paderborn hofft Trainer André Schubert auf seinen ersten Sieg.

Von Roland Geier

Eine hohe Hürde hat der FC Ingolstadt am Samstag (13.30 Uhr) beim SC Paderborn zu nehmen. Und das nicht nur, weil der Tabellenvierte ein echter Angstgegner für die Schanzer ist. Der direkte Vergleich spricht eindeutig für die Ostwestfalen: In bislang zwölf Duellen feierten sie acht Siege und mussten nur zwei Niederlagen einstecken. Ob der Knoten beim FCI also ausgerechnet in der Benteler-Arena aufgehen wird, dahinter steht zumindest ein Fragezeichen.

