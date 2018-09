22:17 Uhr

Gute Leistung wird nicht belohnt FC Ingolstadt

Paulo Otavio und der FC Ingolstadt verloren in Köln mit 0:1.

1:2 in Köln: Die Spieler des FC Ingolstadt in der Einzelkritik.

Marco Knaller: Ihm waren die Fehler in den vergangenen beiden Partien durchaus anzumerken. Hatte Glück, dass sein Abpraller in der zehnten Minute keine Folgen hatte. Irrte beim entscheidenden Eckball, der zum Kölner Siegtreffer führte, wild durch die Gegend. Note 5

Marvin Matip: Das Geburtstagskind zeigte an alter Wirkungsstätte ansteigende Form. Ließ sich sowohl am Boden als auch in der Luft kaum bezwingen. Note 3

Tobias Schröck: Übernahm den Mittelpart in der Dreier-Abwehrkette und hatte es dabei vor allem mit Kölns Torjäger Simon Terodde zu tun. Lieferte sich mit ihm einige packende Duelle. Gewann etliche davon – nur eben nicht das entscheidende kurz vor Ende bei dessen Kopfballtreffer. Note 4

Lucas Galvao: Kehrte nach seiner Sperre zurück. War vor allem damit beschäftigt, die Defensive zu stabilisieren. Nach einigen Wacklern in der Anfangsphase wurde er immer sicherer und traute sich auch hin und wieder nach vorne. Note 3-

Paulo Otavio: Frecher Auftritt des kleinen Brasilianers. Tauchte überall auf dem Spielfeld auf, auch wenn er vor allem in der ersten Hälfte mit der taktischen Ausrichtung defensiv seine Probleme hatte. Note 3

Benedikt Gimber: War zusammen mit Robin Krauße für das Zentrum im Mittelfeld zuständig. Spielte einen soliden Part ohne große Aussetzer nach oben oder unten. Note 3

Robin Krauße: Enorm fleißig im Mittelfeld. Hatte es zumeist mit Kölns Impulsgeber Louis Schaub zu tun, von dem insgesamt nicht viel zu sehen war. Das war auch sein Verdienst. Note 3

Thomas Pledl: Machte speziell in der zweiten Halbzeit auf dem rechten Flügel viel Druck. Sein Kontrahent Jannis Horn hatte phasenweise große Probleme mit ihm. Leistete so auch die Vorarbeit zur Führung durch Sonny Kittel. Note 2-

Sonny Kittel: Je länger die Partie dauerte, umso mehr ging vom Blondschopf aus. Frech sein Führungstor, als er Horn im kurzen Eck überwand. Verursachte allerdings auch den Elfmeter, den Terodde zum Ausgleich nutzte. Note 3

Dario Lezcano: Ein überaus couragierter Auftritt des kleinen Stürmers, der die Kölner Abwehr immer wieder vor Probleme stellte. Ein Torjäger wird aus ihm aber nicht mehr. Note 2-

Charlie Benschop: Stand erstmals in dieser Saison in der Ingolstädter Startformation. Gin zwar mit viel Einsatz zu Werke, doch der Ertrag war ziemlich überschaubar. War nur dann gefährlich, wenn er auch zentral agierte. Note 4

