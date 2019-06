vor 51 Min.

Jeff Saibene wird Trainer beim FC Ingolstadt

Drittligist verpflichtet 50-jährigen Luxemburger.

Von Benjamin Sigmund

Der FC Ingolstadt ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Jeff Saibene wird in der kommenden Saison den Drittligisten betreuen.

Der 50-Jährige kommt aus Luxemburg. Er war mit Unterbrechungen über 20 Jahre lang als Spieler (unter anderem FC Aarau) und Trainer im schweizer Fußball tätig. Von 2011 bis 2015 trainiere er den FC St. Gallen, von 2015 bis 2017 den FC Thun. Zuletzt war er beim deutschen Zweitligisten Arminia Bielefeld tätig (2017 bis 2018). Am 10. Dezember 2018 wurde er nach neun Ligaspielen in Folge ohne Sieg von seinen Aufgaben entbunden.

Saibene unterschreibt einen Vertrag bis 2021 und wird in der kommenden Woche am Mittwoch, 19. Juni, um 10 Uhr seine erste Einheit auf dem Trainingsplatz am Audi Sportpark leiten.

FC Ingolstadt: Vorfreude beim neuen Coach

Michael Henke, Direktor Sport der Schanzer: „Für uns war wichtig, diese Schlüsselposition zeitnah, aber auch wohlüberlegt, zu besetzen, um unsere Planungen weiter so dynamisch vorantreiben zu können wie bisher. Mit Jeff haben wir dabei einen ausgewiesenen Fachmann von unserem Weg überzeugen können. Er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er ein Team formen kann und in seinem Handeln sehr klar ist. Wir sind felsenfest davon überzeugt, mit ihm den richtigen Trainer für unser Team gefunden zu haben.“

Auch Saibene wird in der Pressemitteilung des FCI zitiert: „Ich kann es kaum erwarten, die Spieler und den gesamten Verein kennenzulernen. Natürlich gibt es schon erste Erfahrungen mit dem Klub durch das ein oder andere Duell, doch auch so habe ich die Schanzer stets verfolgt.“ Fest stehe, „dass wir viel Arbeit vor uns haben, alle gemeinsam an einem Strang ziehen werden und die 3. Liga ab dem ersten Tag voll annehmen müssen.“

