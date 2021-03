vor 48 Min.

Kapitän Kutschke führt FC Ingolstadt zu einem 3:0 beim KFC Uerdingen

Der Kapitän trifft beim 3:0-Sieg des FC Ingolstadt beim KFC Uerdingen zweimal. Trainer Tomas Oral nimmt nach dem 0:4 in Dresden fünf Änderungen vor und sieht eine Reaktion seines Teams.

Von Benjamin Sigmund

Der FC Ingolstadt hat eine Reaktion auf die jüngste 0:4-Niederlage in Dresden gezeigt und das Nachholspiel der 3. Liga beim KFC Uerdingen souverän mit 3:0 für sich entschieden. Stefan Kutschke brachte die Schanzer mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße, Dennis Eckert Ayensa erzielte den dritten Treffer.

Dass die Pleite bei Dynamo ihre Spuren hinterlassen hatte, war den Worten Kutschkes nach dem Erfolg zu entnehmen: „Es war in Dresden ein desolater Auftritt von uns und vielleicht eine Warnung zur richtigen Zeit. Nun war es unsere Aufgabe, ein anderes Gesicht zu präsentieren und zu zeigen, dass es ein Ausrutscher war.“ Dies gelang, weshalb der FCI-Kapitän diesmal „hochzufrieden“ war. Trainer Tomas Oral sprach von einer „souveränen Leistung von der ersten bis zur letzten Minute“, schränkte aber ehrlich ein: „Uerdingen hat Qualität und hätte in Führung gehen können.“

FCI-Gegner muss 200 Kilometer zum Heimspiel reisen

Doch die Vorzeichen um den KFC standen schon vor Beginn des Spiels nicht allzu gut. Ein Insolvenzfahren wurde eingeleitet, drei Punkte abgezogen, die Spieler erhalten nicht pünktlich ihr Gehalt. Zudem verfügt der Verein weder über eine eigene Trainingsanlage noch ein Stadion. Knapp 600 Kilometer Fahrt, wie sie der FCI zurücklegen musste, sind für ein Auswärtsspiel in der 3. Liga nichts Ungewöhnliches. Eine Seltenheit sind hingegen die 200 Kilometer, die der KFC Uerdingen nach Lotte zu seinem „Auswärts-Heimspiel“ reisen musste. Da der KFC in Krefeld über kein taugliches Stadion verfügt und die Miete in Düsseldorf nicht mehr bezahlen kann, trug man nun zum zweiten Mal eine Partie in Lotte aus.

Sportlich sah es ebenfalls nicht nach einem Heimauftritt der Krefelder aus, die sich weit zurückzogen und die Schanzer erst einmal kommen ließen. FCI-Coach Oral hatte im Vergleich zum 0:4 in Dresden gleich fünfmal gewechselt. Dominik Franke, Merlin Röhl, Filip Bilbija, Jonatan Kotzke und Fatih Kaya rückten neu in die Startelf, nicht mit dabei waren Peter Kurzweg, Caiuby, Caniggia Elva, Marcel Gaus und Dennis Eckert Ayensa. Mit seinen Veränderungen wählte Oral eine etwas defensivere Grundordnung mit Kotzke als Sechser. Der war in der Rückwärtsbewegung zunächst aber überhaupt nicht gefordert. Marc Stendera (12.) und Björn Paulsen (19.) hatten die ersten Möglichkeiten für die Gäste. Nach und nach wagte sich der KFC aus der Deckung und kam selbst zu Abschlüssen. Dave Gnaase schoss knapp vorbei (19.), Patrick Göbel zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern an den Querbalken (39.).

Eckert Ayensa erzielt das 3:0 für die Schanzer

Die Schanzer waren in erster Linie nach hohen Bällen in den Strafraum gefährlich und in Luftduellen überlegen. Auf diese Weise gelang auch die Führung. Bilbija brachte den Ball in die Mitte, von Kotzkes Kopf landete er bei Kutschke, der zum 0:1 einnickte (43.). Die Uerdinger wehrten sich lange wacker, waren nach dem 0:2 aber geschlagen. Gustav Marcussen rutschte weg und holte im Strafraum Kutschke von den Beinen. Der Kapitän trat selbst an und verwandelte sicher (51.). Nun hatte der FCI die Partie vollauf im Griff und hätte mit mehr Entschlossenheit nachlegen können. Michael Heinloth schoss vorbei (54.), Kotzke versuchte es aus der Distanz (56.) und der eingewechselte Eckert Ayensa traf den Pfosten (72.). Wesentlich besser machte es der Stürmer, als er Torhüter Hidde Jurjus ausspielte und zum 0:3-Endstand traf (86.).

Die Laune beim FCI weiter gesteigert haben dürfte die 0:1-Pleite Hansa Rostocks in Lübeck, wodurch die Schanzer den zweiten Tabellenplatz zurückeroberten.

KFC Uerdingen Jurjus – P. Göbel, Lukimya, Fechner, Dorda – Gnaase (64. Kobiljar), Schneider – Traoré (55. Feigenspan), Pusch (70. Kinsombi), van Ooijen (46. Marcussen) – Grimaldi (55. Kiprit).

FC Ingolstadt 04 Buntic – Heinloth, Paulsen, Schröck, Franke – Kotzke (83. Preißinger) – Röhl (87. Caiuby), Stendera, Bilbija (83. Keller) – Kutschke (71. Eckert Ayensa), Kaya (71. Elva).

Schiedsrichter Franz Bokop (Vechta) – Tore 0:1 Kutschke (43.), 0:2 Kutschke (51./Foulelfmeter), 0:3 Eckert Ayensa (86.).

