17:56 Uhr

Kommt der FC Ingolstadt wieder auf die Beine? FC Ingolstadt

Die Schanzer sind als Tabellenletzter beim SV Darmstadt 98 zu Gast. Welche Probleme Trainer Jens Keller in den Griff bekommen muss.

Von Benjamin Sigmund

15 Spiele, nur ein Sieg, Tabellenletzter. Auf Jens Keller, der im Spiel (13 Uhr) beim SV Darmstadt sein Debüt als Trainer des FC Ingolstadt gibt, kommt viel Arbeit zu. Die NR nennt Probleme, die Keller schnell in den Griff bekommen sollte.

Defensive Der FC Ingolstadt ist mit 31 Gegentoren die Schießbude der Liga. Im Schnitt schlug es mehr als zwei Mal im Kasten der Schanzer ein. Zum einen verteidigt der FCI im Kollektiv schwach, zum anderen erlauben sich Spieler haarsträubende individuelle Fehler. Auch die Torhüter – bisher wurden mit Marco Knaller, Philipp Heerwagen und Fabijan Buntic drei verschiedene eingesetzt – strahlten oft keine Sicherheit aus. In der laufenden Saison ist der FCI das einzige Team, das nie zu null spielte. Insgesamt blieben die Schanzer saisonübergreifend in den vergangenen 27 Ligasspielen nur einmal ohne Gegentor: beim 2:0 in Braunschweig am 6. Mai. Den Schwerpunkt hat Keller daher in seiner ersten Trainingswoche auf das Defensivverhalten gelegt. Er fordert: „Wir müssen aggressiv spielen, die Räume eng machen und als Mannschaft verteidigen.“

Offensive Auch nach vorne bringt der FCI wenig zusammen. 14 Tore bedeuten die zweitwenigsten der Liga. Nur der MSV Duisburg (13) hat seltener getroffen. Dario Lezcano, Stefan Kutschke und Charlison Benschop, denen diese Aufgabe eigentlich zukommt, bringen es jeweils erst auf einen Treffer.

Selbstvertrauen Der FCI wartet seit dem 31. August (3:2 gegen Aue) auf einen Erfolg, ist seit elf Spielen sieglos. Kein Wunder, dass die Mannschaft verunsichert ist. Die Spieler sprechen zwar von ihrer Qualität, bringen diese aber nicht auf den Platz.

Leistungsträger im FormtiefMarvin Matip als Stabiliastor, Sonny Kittel als Kreativkopf, Lezcano als Vollstrecker. So hatte man es sich beim FCI ausgemalt. Es sind nur drei Beispiele für Spieler, die die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen können.

Hierarchie Nach dem Umbruch im Sommer fehlen der Mannschaft die Führungsspieler. Kapitän Matip hat mit selbst zu kämpfen, saß zuletzt gegen den Hamburger SV gar erstmals auf der Bank. Tobias Schröck wurde zum Stellvertreter ernannt, ist jedoch kein Lautsprecher. Obendrein fehlt er seit mehreren Wochen verletzt. Erfahrene Spieler wie Almog Cohen oder Christian Träsch fielen ebenso lange aus. Der Israeli ist inzwischen wieder fit und versucht voranzugehen.

System Stefan Leitl setzte meist auf ein 4-2-3-1-System. Sein Nachfolger Alexander Nouri stellte auf ein 3-5-2 um. Nun ist Jens Keller in der Verantwortung. Der bevorzugte in seiner bisherigen Karriere ein 4-3-3 oder 4-2-3-1. Erneut muss sich das Team an neue Abläufe gewöhnen. .

Mögliche Aufstellung Heerwagen – Ananou, Matip, Lucas Galvao, Gaus – Cohen, Kerschbaumer – Osawe, Kittel, Röcher – Kaya (Lezcano).

Themen Folgen