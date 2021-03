13.03.2021

Kutschke führt FC Ingolstadt in Wiesbaden zum Sieg

Der Kapitän trifft beim 2:1-Erfolg des FC Ingolstadt beim SV Wehen Wiesbaden doppelt. Warum die Schanzer trotz doppelter Überzahl bis zum Schluss zittern müssen.

Von Benjamin Sigmund

Dem FC Ingolstadt ist im Aufstiegskampf ein wichtiger Sieg gelungen. Die Schanzer gewannen bei Verfolger SV Wehen Wiesbaden mit 2:1 und bauten den Vorsprung auf den vierten Tabellenplatz auf acht Punkte aus. Matchwinner war Stefan Kutschke, der beide Tore erzielte. Doch trotz doppelter Überzahl nach zwei Platzverweisen gegen den Gastgeber musste der FCI bis zum Schluss zittern.

„Am Ende war es etwas ärgerlich“, sagte Kutschke ehrlich, „weil man es mit zwei Mann mehr sauberer runterspielen muss.“ So aber könne nach einem langen Ball durchaus ein Gegentor fallen. „Dann kann das Spiel auch Unentschieden ausgehen.“ Zu diesem Zeitpunkt stand der Kapitän bereits nicht mehr auf dem Platz, weil er angeschlagen nach 57 Minuten ausgewechselt werden musste. „Ich habe einen Schlag auf die Hacke bekommen“, berichtete Kutschke. „Die Auswechslung war eine Vorsichtsmaßnahme und ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist.“ Das wäre auch wichtig für die Mannschaft, die derzeit von Kutschke getragen wird. Fünf Tore hat der Kapitän nun in den drei jüngsten Partien erzielt, insgesamt sind es in dieser Saison nun elf.

Schanzer drehen Rückstand

Diesmal zeigte er bei seinen Treffern seine ganze Klasse. Zunächst köpfte Kutschke nach einer Flanke von Michael Heinloth den Ball wuchtig zum 1:1 ins Tor (12.) und glich den frühen Rückstand aus. Kurz vor der Halbzeit übernahm er Verantwortung und stellte er mit einem sicher verwandelten Elfmeter auf 1:2 (45.). Auch an der Entstehung des Strafstoß war der 32-Jährige entscheidend beteiligt. Er setzte nach und eroberte an der Grundlinie den Ball. Im Anschluss wurde Merlin Röhl von Dennis Kempe von den Beinen geholt.

Ansonsten lieferten sich die Mannschaften in der ersten Hälfte ein abwechslungsreiches Drittligaspiel, das von Anfang an Torraumszenen bot. Die erste Chance hatte Wiesbadens Gustaf Nilsson, der Fabijan Buntic den Ball in die Arme köpfte (3.). Dann traf Kutschke mit einem Distanzschuss die Latte (7.). Der Führung der Gastgeber ging ein schöner Spielzug voraus, den Maurice Malone vollendete und an Buntic vorbei zum 1:0 einschob (9.). Für den FCI hatte Kutschke neben seinen beiden Treffern noch eine Kopfballchance (30.), Marc Stendera versuchte es zweimal aus der Distanz (36., 38.). Beim FCI musste Buntic sein Können unter Beweis stellen, als er einen Volleyschuss von Gianluca Korte mit einem starken Reflex abwehrte (32.).

FCI agiert in doppelter Überzahl

Nach Wiederbeginn verwaltete der FCI die Führung, wurde selbst kaum gefährlich. Dabei profitierte er von zwei Platzverweisen gegen Wiesbaden. Beim ersten legte der Schiedsrichter ein Foul von Moritz Kühn an Filip Bilbija als Notbremse aus und zeigte Rot (60.). Eine vertretbare, aber harte Entscheidung, die dem FCI in die Karten spielte. In der Schlussphase sah Kempe nach einem Foul an Stendera Gelb-Rot (82.). Doch weder mit einem noch mit zwei Mann mehr gelang es dem FCI, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Somit war der Ausgleich für den SVWW möglich. Eine Doppelchance bot sich Wiesbaden in der 65. Minute, als Buntic erst gegen Nilsson parierte, Marc Lais im Anschluss über das Tor schoss. In den letzten Minuten kam Benedict Hollerbach mehrfach in aussichtsreiche Positionen (84., 90.). Den einzigen Abschluss des FCI verzeichnete der eingewechselte Dennis Eckert Ayensa, der an SVWW-Torhüter Tim Boss scheiterte (87.).

Letztlich brachten die Schanzer die knappe Führung ins Ziel und fügten dem SV Wehen Wiesbaden die erste Heimniederlage nach neun Spielen (sieben Siege/zwei Unentschieden) zu. Darum konnte FCI-Trainer Tomas Oral, der nach dem Spiel noch mit Wiesbadens Geschäftsführer Nico Schäfer aneinandergeriet, zufrieden sein: „Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben die schwierigen Bedingungen angenommen und gegen einen starken Gegner gewonnen.“

Somit kehrt der FCI auf den zweiten Platz zurück. Weiter geht es bereits am kommenden Mittwoch (19 Uhr), wenn das Nachholspiel beim SC Verl ansteht.

SV Wehen Wiesbaden Boss – Kuhn, Mockenhaupt, Carstens (43. Mrowca), Chato – Lais (66. M. Niemeyer), D. Kempe – Malone (81. Brumme), Wurtz (67. P. Tietz), G. Korte (81. Hollerbach) – Nilsson.

FC Ingolstadt 04 Buntic – Heinloth, Keller, Schröck, Franke – Kotzke - Röhl (90.+2 Elva), Stendera, Bilbija (75. Preißinger) – Kaya (75. Eckert Ayensa), Kutschke (57. Caiuby).

Schiedsrichter Florian Exner (Münster) – Tore 1:0 Malone (9.), 1:1 Kutschke (12.), 1:2 Kutschke (45./Foulelfmeter) – Gelb-Rote Karte D. Kempe (82./Foulspiel) – Rote Karte Kuhn (61./Notbremse).

