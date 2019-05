21:41 Uhr

Lezcano bringt den Sieg

Der FC Ingolstadt gewinnt beim SV Wehen mit 2:1. Die Spieler in der Einzelkritik.

Philipp Tschauner: Stand gegen insgesamt harmlose Wiesbadener wenig im Fokus. Wurde in der 38. Minute geprüft und wehrte den Ball zur Ecke ab. Erlebte einen entspannten zweiten Durchgang. Note 2

Paulo Otavio: Warf sich in jeden Zweikampf und sicherte seine Seite gut ab. Note 2

Mergim Mavraj: Spielte wieder einmal seine Erfahrung in der Innenverteidigung aus. Scheute keinen Zweikampf und brachte Ruhe ins Spiel. Note 2-

Björn Paulsen: Mit einer souveränen Leistung in der Defensive. Versuchte immer wieder, das Spiel mit langen Bällen zu eröffnen. Note 3

Phil Neumann: Zeigte ein gutes Stellungsspiel und baute immer wieder Angriffe mit auf. Stand relativ hoch an der Mittellinie und war so öfters in Offensivaktionen involviert. War zu zögerlich bei der Flanke zum 1:2. Note 3

Marcel Gaus: Räumte im Mittelfeld wieder alles ab, verteilte die Bälle gut. Im Spielaufbau mit gewohnten Schwächen. Note 3

Almog Cohen: Sah bereits in der achten Minute seine fünfte Gelbe Karte und fehlt im Rückspiel. Konnte nach seiner Verwarnung nicht mehr so aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Note 3

Sonny Kittel: Bereitete die Führung mit seinem entschlossenen Nachsetzen vor. Arbeitete viel in der Defensive mit und war wieder Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel. Note 2-

Thomas Pledl: Leitete die Blitzführung mit ein. Er versuchte, sich immer wieder durch das Zentrum durchzukämpfen. Konnte bei der insgesamt defensiven Ausrichtung der Schanzer dem Spiel keinen entscheidenden Stempel aufdrücken. Note 3

Dario Lezcano: Stand beim 1:0 goldrichtig, ließ aber kurz vor dem Pausenpfiff eine gute Chance liegen. Der Paraguayer holte nach dem Pausenpfiff einen Elfmeter raus und verwandelte diesen. Note 2-

Stefan Kutschke: Hielt die Bälle, um Räume für Lezcano zu schaffen. Blieb selbst ohne gefährliche Toraktion. Note 3-

Robin Krauße: Kam für Kittel und sorgte für Absicherung. Ohne Note

Jonatan Kotzke: Kam in den letzten Minuten für den ausgelaugten Cohen. Ohne Note

Fatih Kaya: Wurde in den letzten Minuten eingewechselt. Ohne Note Maximilian Randelshofer

