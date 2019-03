23:19 Uhr

Lezcano und Kittel enttäuschen auf ganzer Linie

Der FC Ingolstadt unterliegt Sandhausen mit 1:2. Kaum ein Spieler überzeugt. Die Einzelkritik.

Philipp Tschauner:War bei den beiden Gegentoren machtlos. Der Routinier zeigte sich bei seinen Faustabwehren allerdings nicht immer souverän. Auch seine Abspiele landeten oftmals beim Gegner. Note 4

Björn Paulsen: Der Däne war der stärkste Schanzer an diesem Tag. In der Defensive recht sicher, suchte immer wieder den Weg zum Tor. Und zeigte sich zudem torgefährlich, was er mit dem Führungstreffer unterstrich. Note 2-

Jonatan Kotzke: Bereitete die Führung mit einer exakten Flanke vor. Schaltete sich immer wieder in den Angriff mit ein. Auch in der Defensive war auf ihn Verlass. Note 3

Mergim Mavraj: Der Routinier war nicht fehlerfrei. Hielt aber die Abwehr weitestgehend zusammen. Wurde beim 1:2 außerhalb des Platzes behandelt. Note 4

Paulo Otavio:Der Einsatz des Brasilianers war erneut vorbildlich. Bei seinen Flankenläufen aber kam recht wenig heraus. Viel zu ungestüm und ungenau bei den Zuspielen. Note 4-

Robin Krauße: Als Staubsauger vor der Abwehr ganz wirkungsvoll, obwohl er doch einige Zweikämpfe verlor. Auch im Spielaufbau oftmals überfordert. Note 4

Almog Cohen: Der Kapitän hatte sich so viel vorgenommen. Doch das Spiel lief weitgehend an ihm vorbei. Hatte gleich zu Beginn eine Tormöglichkeit. Note 4-

Christian Träsch:Seine kämpferische Einstellung stimmte, doch er konnte das Spiel im Mittelfeld nicht an sich reißen. Es fehlten die spielerischen Mittel. Lediglich ein Torschuss. Und der ging unters Stadiondach. Note 5

Thomas Pledl: Er rannte auf dem rechten Flügel, ohne dass dabei etwas herauskam. Im fehlte jegliche Torgefahr. Note 5

Dario Lezcano:Er bleibt der Chancentod bei den Schanzern. Er rackerte zwar viel, aber blieb ohne Torgefahr und agierte im Abschluss äußerst unglücklich. Note 6

Sonny Kittel: Der Offensivspieler blieb erneut weit unter seinen Fähigkeiten. Hatte einen Pfostenschuss zu verzeichnen. Sonst eher unauffällig. Ließ Flankengeber Dennis Diekmeier vor dem Sandhäuser Ausgleichstreffer einfach laufen. Note 5-

Cenk Sahin:Löste Pledl auf dem rechten Flügel ab. Zeigte zwar gute Ansätze, aber auch er war ungefährlich. Ohne Note

Fatih Kaya:Der Youngster der Schanzer kam in den letzten 15 Minuten. Für Gefahr aber konnte er nicht sorgen. Ohne Note

Stefan Kutschke: Die letzte Hoffnung. Doch wie so oft ohne Wirkung. Ohne Note

