20:29 Uhr

Manuel Sternisa: „Wir bauen keine Luftschlösser“

Plus Der neue Geschäftsführer Manuel Sternisa erklärt, warum er bei den Schanzern eingestiegen ist, welche Ziele er verfolgt und wie seine ersten Eindrücke sind.

Von Roland Geier

Bereits am 27. Juli gab der FC Ingolstadt bekannt, dass Manuel Sternisa, der bislang als Chefjurist bei der Media-Markt-Saturn-Retail-Group tätig war, ab dem 1. August die Nachfolge des scheidenden Geschäftsführers Franz Spitzauer übernehmen werden würde. Nun wurde der 46-Jährige mit „Stallgeruch“, der einst bei den Fusionsvereinen MTV und ESV Ingolstadt schon seine Fußballstiefel schnürte, den Medien offiziell vorgestellt. Er hat den Verein nie aus den Augen verloren. Dabei äußerte sich Sternisa über...

...seinen Entschluss, bei den Schanzern einzusteigen: „Es ist schön, dass es um Fußball geht. Bei diesem Thema bekomme ich immer noch eine Gänsehaut. Ich habe Riesenlust und es ist eine Riesensache, für den Verein, die Stadt und die Region etwas zu machen und aktiv mitzuwirken. Der Verein hat sich gut aufgestellt. Durch die Struktur und die Erfolge in der Vergangenheit habe ich den Komfort, das Team und die Abläufe im Verein kennenzulernen. Da ich von außen komme, habe ich keine Scheuklappen auf und kann Fragen stellen, die bisher vielleicht noch nicht gestellt wurden. So wollen wir weitere Potenziale des Vereins entdecken und heben.“

...seinen ersten Eindruck nach wenigen Tagen: „Dieser ist besser als gedacht. Ich bin froh, dass ich nach dem Relegationsdrama kein Trauma vorfand, sondern eine ’Jetzt-erst- recht-Stimmung’ herrscht. Es gibt keine Brände zu löschen, sondern einen geordneten Übergang. Ein großer Dank geht dabei an meinen Vorgänger Franz Spitzauer, der aus eigenem Entschluss seinen Platz für neue Impulse frei gemacht hat.“

...seine Zielsetzung mit dem FC Ingolstadt: „Wenn man den Aufstieg in den letzten Sekunden so knapp verpasst hat, will man wieder angreifen und versuchen, aufzusteigen – und das am liebsten schnell. Aber wir bauen keine Luftschlösser oder verfahren nach dem Motto ’Jetzt oder nie’.

...seinen Einfluss auf die sportliche Leitung: „Wir haben hier unsere Experten. Diese Aufgaben sind mit der Sportlichen Leitung um Michael Henke und Florian Zehe abgedeckt. Aber ich werde bei den Transfergesprächen dabei sein und unterstützen. Wir werden weiter auf unseren eigenen Nachwuchs und Spieler aus der Region bauen. Doch wir müssen abwägen und die richtige Balance zwischen jungen und erfahrenen Spielern finden, um unsere Ziele zu erreichen.“

...seine Wünsche für die Zukunft: „Neben dem sportlichen Erfolg liegen mir die Zuschauer am Herzen. Es wäre daher eine tolle Sache, wenn wir zu den Traditionsvereinen um uns herum weiter aufschließen könnten. Auch wenn es für Außenstehende nicht sichtbar ist: Ich bin begeistert, wie die Fankultur in Ingolstadt gewachsen ist. Wir sind im Herzen Bayerns und wollen unsere Identität weiter fördern.“

Ebenfalls anwesend bei der Presserunde war Dr. Martin Wagener. Der FCI-Aufsichtsratsvorsitzende erklärte dabei, warum die Wahl letztlich auf Sternisa fiel. „Wir haben im Aufsichtsrat heftig diskutiert, was wir für ein Profil wollen. Wir haben beeindruckende Gespräche mit ehemaligen und aktiven Managern geführt, die schon unheimlich viel gemacht haben. Aber die hatten alles gemeinsam: Die waren schon überall und haben dabei – wie es heutzutage im Fußball üblich ist – nach zwei, drei Jahren den Verein gewechselt. Das wollten wir aber nicht“, erklärte Wagener. „Wir wollten einen Nachfolger für Franz Spitzauer, der die Werte, die wir hier verkörpern, anstrebt und eine regionale Verbundenheit zur Region und der Stadt hat. Dann kam es – wie so oft im Leben – zufällig, dass wir auf Manuel Sternisa gestoßen sind. Aus unserer Sicht hat alles gepasst. Er hat Erfahrung als Manager und Spieler“, so der FCI-Verantwortliche weiter.

