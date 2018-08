vor 18 Min.

Mit Kittel ins nächste Derby FC Ingolstadt

Wurde zuletzt bei der 1:2-Niederlage in Regensburg schmerzlich vermisst: Ideengeber Sonny Kittel (Mitte). Heute gegen die SpVgg Greuther Fürth dürfte der Mittelfeld-Akteur wieder in die Startformation zurückkehren.

Mittelfeld-Motor Sonny Kittel ist wieder fit und kehrt am Freitag gegen die SpVgg Greuther Fürth wohl in die Startelf zurück. Auch mit Vize-Kapitän Tobias Schröck kann Trainer Stefan Leitl planen

Von Roland Geier

„Regensburg war schon etwas Besonderes. Vor einem ausverkauften Haus zu spielen, habe ich richtig aufgesaugt. Doch leider haben wir verloren. Jetzt freue ich mich auf mein erstes Heimspiel im Audi-Sportpark – und dabei wollen die ersten drei Punkte einfahren“, sagt Thorsten Röcher. Der 26-jährige Österreicher und Neuzugang des Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt war von der Kulisse im Donau-Derby in Regensburg beeindruckt.

Auch seine sportliche Analyse klingt überaus durchdacht. „Es klappt schon vieles, aber noch ist nicht alles perfekt. Wir haben viele neue Spieler und jeder Sieg bringt uns mehr Selbstvertrauen“, sagt Röcher, der in der heutigen Heimpartie gegen die SpVgg Greuther Fürth (18.30 Uhr) darauf hofft, dass seine Truppe (endlich) die ersten drei Punkte in dieser noch jungen Saison einfährt.

Vor allem die Heimbilanz der Schanzer gegen die SpVgg Greuther Fürth dürfte die FCI-Fans heute Abend auf einen Dreier hoffen lassen: Die Franken gewannen in den vergangnen sieben Jahren kein Zweitliga-Duell mehr gegen die Oberbayern. Ingolstadts Trainer Stefan Leitl kann auf eine tadellose Bilanz gegen die Kleeblätter zurückblicken. In der zurückliegenden Spielzeiten ging er mit seiner Mannschaft dreimal als Sieger vom Platz.

Apropos Leitl: Nach der letztwöchigen 1:2-Niederlage in Regensburg kündigte der FCI-Chefcoach bereits an, dass sein Team „ein anders Gesicht“ zeigen werde. „Wir haben in der letzten Saison die Zuschauer nicht mit tollem und ergebnisreichem Fußball verwöhnt. Deshalb wollen wir eine Leistung zeigen, die uns den Sieg bringt“, unterstreicht Leitl, der den Audi-Sportpark „wieder zu Festung“ machen möchte.

Was den heutigen Kontrahenten aus Fürth betrifft, zeigt sich der Ingolstädter Fußballlehrer wie immer bestens informiert. „Es ist noch der alte Trainer da und auch die Mannschaft hat sich bis auf Omladic nicht verändert. Deshalb wissen wir, was taktisch auf uns zukommt, so Leitl, der zudem einen Gegner erwartet, der „nach dem 3:1-Erfolg gegen den SV Sandhausen mit einer großen Portion Selbstvertrauen im Audi-Sportpark auflaufen wird“.

Sicher ist, dass Leitl seine Startformation gegenüber der Regensburg-Partie umbauen wird. Vize-Kapitän Tobias Schröck wird mit Konstantin Kerschbaumer auf der „Doppelsechs“ spielen. Auch Sonny Kittel steht aller Voraussicht nach vor seinem Saison-Debüt. „Sonny ist wieder fit. Ob es allerdings für 90 Minuten reicht, weiß ich nicht“, sagt der FCI-Coach.

Durch den verletzungsbedingten Ausfall der defensiven Mittelfeld-Akteure Almog Cohen und Christian Träsch hat der FC Ingolstadt mit Robin Krauße vom Liga-Konkurrenten SC Paderborn auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen. Der Defensiv-Allrounder unterschrieb einen Vertrag bis 2021 bei den Oberbayern. Der 24-jährige Rechtsfuß hat für den Zweitliga-Aufsteiger 41 Partien bestritten, erzielte drei Tore und steuerte zwei Vorlagen bei. Krauße, der gestern ins Training eingestiegen ist, sei laut Leitl ein „variabel einsetzbarer Spieler im defensiven Mittelfeld und auf der Verteidiger-Position“.

