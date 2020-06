vor 35 Min.

Nur 1:1 - FC Ingolstadt enttäuscht gegen Großaspach

Der FC Ingolstadt kommt gegen den Tabellen-19. Sonnenhof Großaspach nicht über ein 1:1 hinaus und verpasst den Sprung auf Rang drei. Die Schanzer offenbaren vor allem spielerische Schwächen.

Von Benjamin Sigmund

Ingolstadt Der FC Ingolstadt hat den Sprung auf den 3. Platz der 3. Liga verpasst. Die Schanzer kamen nach einer intensiv geführten Partie gegen Sonnenhof Großaspach nicht über ein 1:1 hinaus. Kämpferisch konnte sich der FCI keinen Vorwurf machen. Doch spielerisch bot er Magerkost und kam kaum zu Gelegenheiten.

„In der ersten Halbzeit waren wir zu verhalten, in der zweiten hatten wir mehr Wucht“, sagte FCI-Trainer Tomas Oral, der mit dem 1:1 nicht zufrieden sein konnte. „Wir sind in einem Prozess und müssen direkt auf das nächste Spiel schauen, haben aber natürlich einen anderen Anspruch.“

FC Ingolstadt geht früh in Rückstand

Oral vertraute der gleichen Startelf, die am Dienstag bei der SpVgg Unterhaching mit 2:1 gewonnen hatte. Da die Münchner Vorstädter auch in Münster verloren und die Ergebnisse des Samstags aus Ingolstädter Sicht meist positiv ausgefallen waren, hätte mit einem Sieg der Sprung auf Relegationsplatz drei gelingen können. Doch diesem Unterfangen standen noch die Großaspacher im Weg. Auf den ersten Blick eine lösbare Aufgabe, belegt Sonnenhof doch abgeschlagen den 19. Platz und kann den Abstieg kaum noch verhindern. Doch der Dorfklub – Aspach hat lediglich knapp 8000 Einwohner – aus Baden-Württemberg wehrte sich nach Kräften und machte deutlich, dass er sich noch längst nicht aufgegeben hat. Der FCI hatte zwar mehr Spielanteile, doch die Schwaben verteidigten clever und schalteten immer wieder schnell um.

Somit verdiente sich Großaspach nach einer starken Anfangsphase die Führung. Erst lenkte Fabijan Buntic einen Schuss von Dominik Martinovic über die Latte (7.), dann verfehlte Jonas Meisner das Tor knapp (8.). Ein weiterer Konter brachte schließlich das 0:1. Gaines setzte sich rechts gegen Peter Kurzweg durch und bediente den mitgelaufenen Martinovic, der einschob (15.). Der FCI probierte es meist mit hohen Bällen auf Stefan Kutschke, der gegen die robusten Großaspacher Innenverteidiger einen schweren Stand hatte. Spielerisch hatten die Schanzer kaum Ideen, das Abwehrbollwerk zu knacken. Den Ausgleich hatten sie schließlich einem schmeichelhaften Elfmeter zu verdanken. Kai Gehring zog im Sechzehner an Kutschkes Arm, der dadurch zu Fall kam. Der Pfiff passte indes zum Gesamtauftritt von Schiedsrichter Tobias Schulter, der sehr kleinlich pfiff und allein in den ersten 45 Minuten fünf Gelbe Karten zeigte (am Ende waren es neun). Kutschke, der in Unterhaching noch vergeben hatte, nahm sich wieder den Ball, zeigte sich diesmal nervenstärker und verwandelte sicher zum 1:1 (28.).

Elva vergibt die beste FCI-Chance

Zu den nächsten Abschlüssen kam der FCI erst nach dem Seitenwechsel, als Oral mit Agi Diawusie, Fatih Kaya und Caniggia Elva frische Offensivkräfte brachte. Diawusies Abschluss wehrte Gästekeeper Maximilian Reule ab (58.), Kaya verzog in guter Position deutlich (61.). Reule war auch mit dem Fuß zur Stelle, als Maximilian Thalhammer zum Schuss gekommen war (65.). Großaspach war nach der Pause kaum mehr bemüht, nach vorne zu spielen und igelte sich hinten ein. Ein Tor war dennoch möglich, als Joel Gerezgiher aus 20 Minuten freistehend abziehen durfte. Buntic hielt den Ball sicher (71.).

Der FCI machte hinten zunehmend auf. Doch fehlte nach wie vor die fußballerische Qualität und Gedankenschnelligkeit, zu Möglichkeiten zu kommen. Somit leitete ein von Kutschke verlängerter Ball die beste FCI-Möglichkeit ein. Elva setzte sich noch gegen zwei Gegenspieler durch – und schoss haarscharf am linken Pfosten vorbei (81.). Da beiden Mannschaften in der Schlussphase kein Treffer mehr gelingen wollte, bleib es beim gerechten 1:1-Unentschieden.

Der FC Ingolstadt findet sich damit nach 30 Spielen in der engen 3. Liga auf dem siebten Tabellenplatz wieder. Das nächste Spiel steht bereits am Mittwoch (19 Uhr) an. Dann sind die Schanzer beim Chemnitzer FC zu Gast.

FC Ingolstadt 04 Buntic – Ananou, Paulsen, T. Schröck, Kurzweg – Bilbija (46. Diawusie), Thalhammer, Krauße (78. Gaus), Wolfram (58. Elva) – Kutschke, Eckert Ayensa (58. Kaya).

SG Sonnenhof Großaspach Reule – Gipson, Gehring, Burger (64. Leist), Poggenberg (50. Behounek) – McKinze Gaines II (71. Brünker), Krasniqi, Ünlücifci (71. Jüllich), Wlachodimos – Meiser (63. Gerezgiher), Martinovic.

Schiedsrichter Tobias Schultes (Betzigau) Tore 0:1 Martinovic (15.), 1:1 Kutschke (28./Foulelfmeter).

