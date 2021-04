Nur 1:1 in Lübeck: FC Ingolstadt lässt erneut Punkte liegen

Der FC Ingolstadt kommt in einem grausamen Fußballspiel beim VfB Lübeck nicht über ein 1:1 hinaus. Tomas Oral spricht dennoch von einer „hervorragenden Mannschaftsleistung“.

Der FC Ingolstadt hat erneut Punkte im Aufstiegskampf liegenlassen. Die Schanzer kamen beim Tabellen-19. VfB Lübeck nicht über ein 1:1 hinaus und sind nun seit vier Spielen sieglos.

„Das Ergebnis ist natürlich ärgerlich, weil wir direkt aufsteigen wollen. Aber man weiß noch nicht, für was es noch gut sein wird“, sagte FCI-Trainer Tomas Oral, der eine „hervorragende Mannschaftsleistung“ seines Teams gesehen haben wollte. „Wir haben eine richtig gute Mentalität und Charakter gezeigt. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Fußballerisch tat sich der FCI indes äußerst schwer und erspielte sich über den Großteil der Partie keine Chancen. Erst in der Schlussphase war zu erahnen, dass sich der FCI in der Spitzengruppe der 3. Liga befindet.

FC Ingolstadt: Krauße steht in der Startelf

Oral hatte seine Startaufstellung im Vergleich zum 0:0 gegen den SV Meppen auf zwei Positionen verändert. Fatih Kaya, der gemeinsam mit Stefan Kutschke und Caniggia Elva einen Dreiersturm bildete, begann für Maximilian Beister, der nicht im Kader stand. Außerdem fand sich Filip Bilbija auf der Bank wieder. Für ihn spielte überraschend Robin Krauße, der zuletzt meist von der Tribüne aus zuschauen musste und Zweikampfstärke ins Spiel bringen sollte.

Für beide Teams ging es um viel. Lübeck brauchte Punkte, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt nicht frühzeitig begraben zu müssen. Der FCI wollte in die Erfolgsspur zurückfinden. Dabei mussten die Schanzer in der ersten Halbzeit nicht nur gegen den Gegner, sondern auch gegen den starken Wind ankommen. Dies gelang fußballerisch nicht. Die Mannschaften zeigten spielerische Magerkost. Fehlpässe reihten sich aneinander, viele Fouls sorgten für zahlreiche Unterbrechungen und wenig Spielfluss. Die Bälle wurden in erster Linie hoch nach vorne gedroschen. Wohlgewollt könnte von einem „Abnutzungskampf“ gesprochen werden. Dieser spielte sich zwischen den Strafräumen ab, vor den Toren passierte nichts. Es war schlicht ein grausames Fußballspiel.

Tobias Schröck gleicht für den FCI aus

Nach dem Seitenwechsel – nun mit dem Wind im Rücken – dominierte der FCI zwar, ihm fehlte aber weiterhin die Durchschlagskraft. Die ebenfalls harmlosen Gastgeber gingen schließlich durch einen „Sonntagsschuss“, wie ihn Oral nannte, durch Sebastian Hertner in Führung (64.). Nun wachte der FCI auf und schlug zurück. Nach einer Ecke von Marc Stendera stocherte Tobias Schröck den Ball zum 1:1 über die Linie (74.). Beinahe wäre für Ingolstadt sogar noch der Sieg herausgesprungen. Björn Paulsen mit einem Freistoß, den Lukas Raeder parierte, und Schröck mit einem Kopfball über das Tor vergaben Möglichkeiten.

Durch das Remis ist der FCI nun Zweiter. Während Dresden coronabedingt spielfrei war, musste Tabellenführer Hansa Rostock in der 96. Minute den 1:1-Ausglich gegen Wehen Wiesbaden hinnehmen und konnte sich nicht absetzen. (sb)

VfB Lübeck Raeder – Malone, Grupe, Rieble - Zehir (71. Ramaj), Boland – Deters, Wolf (60. Okungbowa), Hertner – Y. Deichmann, Akono (81. Benyamina).

FC Ingolstadt 04 Buntic – Heinloth, Paulsen, T. Schröck, Gaus – Kotzke – Krauße, M. Stendera – Kaya (78. Butler), Kutschke, Elva (83. Eckert Ayensa).

Schiedsrichter Florian Heft (Wietmarschen) – Tore 1:0 Hertner (64.), 1:1 Schröck (74.).

