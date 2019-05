18:41 Uhr

Sogar der direkte Vergleich kann entscheiden

2. Liga: So schafft der FC Ingolstadt den Klassenerhalt.

Der FC Ingolstadt hofft am letzten Spieltag der 2. Bundesliga noch immer auf den Klassenerhalt. Voraussetzung dafür ist ein eigener Sieg beim Tabellenfünften 1. FC Heidenheim und das passende Ergebnis des SV Sandhausen bei Jahn Regensburg.

Zunächst einmal gilt es für die Schanzer, „die eigene Hausaufgabe“ (Tomas Oral) zu erledigen. „Die Mannschaft hat einen starken Charakter und einen riesigen Kraftakt bewältigt, um dahin zu kommen, wo sie jetzt ist.“ Im Falle eines eigenen Erfolges müssen die Schanzer auf Hilfe des Donaurivalen Jahn Regensburg hoffen. „Ich habe leider keine Wurstfabrik, dass ich sagen könnte, wir schicken da einen Lastwagen Würstchen rüber“, sagt Oral mit einem Augenzwinkern. „Aber jeder von uns ist Sportler durch und durch und will seine Spiele gewinnen.“

Dass die Hoffnung durchaus vorhanden ist, zeigt eine weitere Aussage Orals: „Ich möchte nicht unbedingt in der Haut von Sandhausen stecken. In Regensburg wurde in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet“ so der FCI-Coach, dem bis auf den verletzten Lucas Galvao alle Spieler zur Verfügung stehen. Reicht es nicht, ginge es in der Relegation gegen den SV Wehen-Wiesbaden. Vorsicht: Stefan Kutschke, Dario Lezcano, Almog Cohen, Konstantin Kerschbaumer und Frederic Ananou wären bei einer weiteren Gelben Karte gesperrt.

So gelingt der Klassenerhalt

1. Bei einem eigenen Sieg und einer Sandhäuser Niederlage.

2. Gewinnt der FCI mit vier Toren Unterschied und spielt Sandhausen Unentschieden, ist der FCI aufgrund der besseren Tordifferenz gerettet.

3. Gewinnt der FCI mit 3:0 und spielt Sandhausen 0:0, ist der FC wegen der mehr erzielten Tore gerettet. Gleiches gilt bei höheren Ergebnissen mit gleicher Tendenz. Allerdings: Sind beide am Ende punkt- und torgleich, müssen die Schanzer in die Relegation, da sie den direkten Vergleich 81:2, 0:4) verloren haben.

Mögliche Aufstellungen

1. FC Heidenheim Eicher – Busch, Mainka, Theuerkauf, Feick – Griesbeck, Dorsch – Andrich, Schnatterer, Thomalla – Glatzel.

FC Ingolstadt Tschauner – Neumann, Paulsen, Mavraj, Paulo Otavio – Cohen, Gaus – Kerschbaumer, Kittel – Kutschke, Lezcano.

