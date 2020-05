16:03 Uhr

Später Nackenschlag: FC Ingolstadt unterliegt FC Bayern II mit 1:2

Die Schanzer bleiben beim Neustart der 3. Liga punktlos und verlieren nach einem Gegentor in der 89. Minute.

Von Benjamin Sigmund

Der FC Ingolstadt hat nach der Corona-Pause in der 3. Liga einen Fehlstart hingelegt. Die Schanzer mussten sich dem FC Bayern München II mit 1:2 geschlagen geben. Während in der ersten Halbzeit die Münchner klar das tonangebende Team waren, dominierten die Schanzer nach der Pause. Doch in der 89. Minute mussten sie das entscheidende Gegentor hinnehmen.

83 Tage sind seit dem letzten Spiel für den FC Ingolstadt vergangen, als er in Halle zu einem 1:1 kam. Damals saß noch Jeff Saibene auf der Bank der Schanzer. Sein Nachfolger Tomas Oral veränderte die Startaufstellung auf sechs Positionen. Notgedrungen musste er auf die gelbgesperrten Stefan Kutschke und Robin Krauße verzichten. Ihren Platz in der ersten Elf verloren außerdem Caniggia Elva, Nico Antonitsch, Peter Kurzweg und Michael Heinloth. Dafür begannen Fatih Kaya, Filip Bilbija, Maximilian Wolfram, Frederic Ananou, Marcel Gaus und Tobias Schröck, der die Corona-Pause dazu nutzte, seine Verletzung auszukurieren. Oral setzte auf ein 4-4-2-System mit den offensiven Außen Beister und Wolfram. Bilbja agierte neben Maximilian Thalhammer im zentralen Mittelfeld.

FC Ingolstadt: Kutschke und Krauße fehlen gesperrt

Dass der FCI sich mit einem richtigen Kaliber messen muss, war schon vor Spielbeginn klar. Der FC Bayern II war vor der Corona-Pause das Team der Stunde der 3. Liga. 19 Punkte aus acht Spielen bedeuteten Platz eins der Rückrundentabelle. Außerdem stellen die „kleinen Bayern“ das offensivstärkste Team der Liga.

Der FCI war also gewarnt und die Münchener nicht dazu bereit, es erst einmal ruhiger angehen zu lassen. Prompt gingen die Gäste mit ihrem ersten Angriff in Führung (4.). Wooyeong Jeong setzte sich auf der rechten Seite gegen Wolfram und Gaus durch. Sein Pass in die Mitte fand Timo Kern, der Fabijan Buntic im FCI-Kasten keine Abwehrmöglichkeit lies – 0:1. Der FC Bayern II war spielerisch in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft und hätte durchaus erhöhen können. Kwasi Wriedt verfehlte aus der Distanz das FCI-Tor knapp (11.), dann hielt Buntic die Schanzer im Spiel. Nach einem folgenschweren Fehlpass von Kaya war der Keeper zunächst gegen Nicolas-Gerrit Kühn zur Stelle (17.), dann parierte er gegen Jann-Fiete Arp (31.).

Der FCI wurde aggressiver und kämpfte sich in die Begegnung. Nach einigen vielversprechenden Ansätzen kamen sie sogar kurz vor der Pause zum zu diesem Zeitpunkt glücklichen Ausgleich (44.). Björn Paulsen verlängerte eine Ecke von Wolfram an den zweiten Pfosten, wo Gaus heranstürmte und den Ball zum 1:1 über die Linie drückte.

Schanzer dominieren zweite Halbzeit

Die Schanzer nahmen den Schwung mit in die zweite Hälfte und waren fortan die überlegene Mannschaft. Erst schoss Maximilian Beister über das Tor (48.), dann bot sich Dennis Eckert Ayensa eine gute Möglichkeit (56.). Doch der Stürmer schoss zu zentral und scheiterte an Bayern-Keeper Ron-Thorben Hoffmann. Auch Kayas Abschluss wenig später war harmlos (59.). Dann lag der Ball sogar im Netz. Der Treffer des eingewechselten Elva zählte aber nicht – Abseits (66.).

Danach passierte lange Zeit nichts, ehe sich in der Schlussphase die Ereignisse überschlugen. Erst sah FCI-Kapitän Gaus die Gelb-Rote Karte (88.), dann schlugen die Gäste zu. Wriedt erhielt im Strafraum zu viel Platz und flankte in die Mitte. Dort schraubte sich Christopher Richards in die Höhe und köpfte den Ball in die Maschen (89.). Dem FCI gelang es nicht mehr, zurückzuschlagen





FC Ingolstadt 04: Buntic - Ananou, Paulsen, T. Schröck, Gaus - Thalhammer - Beister (80. Diawusie), Bilbija, Wolfram (90.+5 Keller) - Kaya (66. Elva), D. Eckert

Bayern München II: Hoffmann - Yilmaz, Feldhahn, Richards, Köhn - Jeong, Stiller, Kern (70. Welzmüller) - Wriedt - Arp, Kühn (62. Rochelt)

Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (Freising) Tore: 0:1 Kern (4.), 1:1 Gaus (44.), 1:2 Richards (90.) Gelbe Karten: D. Eckert (1), Wolfram (1), Bilbija (1) / Stiller (1), Arp (1), Wriedt (6) Gelb-Rote Karten: Gaus (89./wiederholtes Foulspiel) /





