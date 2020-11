17:15 Uhr

Stefan Kutschke: „Für viele Spieler zählen nur Klamotten, Autos und Frauen“

Ist nicht vollends zufrieden mit dem Saisonstart: Am heutigen Freitag empfängt Stefan Kutschke mit dem FC Ingolstadt in der 3. Liga den SV Wehen Wiesbaden.

Plus Stefan Kutschke kritisiert die Prioritäten einiger Profis. Was das mit den Plänen für seine Zeit nach der Karriere zu tun hat, wie er den Saisonstart bewertet und warum ihm die Diskussion um die Spielweise des FC Ingolstadt missfällt.

Von Benjamin Sigmund

Stefan Kutschke, Sie wurden am Dienstag 32 Jahre alt. Wie haben Sie ihren Geburtstag während der Corona-Maßnahmen gefeiert?

Stefan Kutschke: Der Geburtstag ist natürlich klein ausgefallen. Ich habe die Zeit mit meiner Familie verbracht, was für mich das Wichtigste ist. Der Mannschaft und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle habe ich Kuchen mitgebracht. Selber gebacken habe ich ihn aber nicht, weil ich das nicht kann (schmunzelt).

Der Profifußball darf weiterspielen, während andere Branchen schließen mussten. Stehen die Profis daher in einer besonderen Verantwortung?

Kutschke: Ja. Wir werden jeden Tag darauf hingewiesen, unserer Vorbildfunktion gerecht zu werden und halten uns an die Vorgaben, tragen Mundschutz und halten Abstand. Die Menschen schauen darauf, was bei größeren Vereinen, vor allem aus der 1. und 2. Liga, passiert. Wie verhalten sich die Spieler in der Freizeit, wie setzen die Klubs die Hygienekonzepte um. Wir sind Vorbilder und müssen auch so handeln.

Zurück zu Ihnen persönlich. Mit 32 Jahren gehören Sie inzwischen zu den älteren Spielern. Beim AC Mailand sorgt gerade Zlatan Ibrahimovic für Furore, der mit 39 Jahren noch viele Tore erzielt. Können Sie sich vorstellen, so lange zu spielen?

Kutschke: Wenn sich die Leute das so lange anschauen wollen und können, dann ja (lacht). Was Ibrahimovic in diesem Alter zu leisten im Stande ist, ist in der Tat beachtlich. Er ist sieben Jahre älter als ich. Das auch hinzubekommen, wäre ein Meilenstein.

Wie lange wollen Sie noch Fußball spielen und haben Sie bereits Pläne für die Zeit nach der Karriere?

Kutschke: Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre Fußball spielen kann. Entscheidend ist, dass der Körper mitmacht und man seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Dennoch wäre es blauäugig, sich keine Gedanken zu machen. Die Zeit nach der Karriere einfach auf sich zukommen zu lassen, können nur Spieler, die viel höher spielen und viel mehr Geld verdienen. Ich bin froh, dass ich eine abgeschlossene Berufsausbildung bei der Stadt Dresden absolviert habe. Was später passiert, werden wir sehen. Ich habe mir jedenfalls zwei, drei Sachen zurechtgelegt, die ich aktuell vorantreibe.

Um was handelt es sich?

Kutschke: Ich habe in meiner Karriere mit sehr vielen Spielern zusammengespielt und habe gemerkt, dass einige auf einem völlig falschen Kurs sind und sich nicht mit eigentlich wichtigen Dingen beschäftigen. Viele Spieler erfüllen das Klischee eines typischen Fußballprofis. Erst einmal zählen nur Klamotten, Autos, Frauen und Co. Sie werden von den Beratern und Familien auf den falschen Trichter gebracht. Jeder sollte das Privileg, Fußball spielen zu können und damit gutes Geld zu verdienen, schätzen und sich einen Puffer für die Zeit nach der Karriere schaffen. Mein Anliegen ist es, in diesem Bereich etwas zu machen, bestenfalls auch in Zusammenarbeit mit dem Verband. So etwas hat es so noch nie gegeben. Es geht um Dinge wie eine Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung oder Steuern. Ich hatte Mitspieler aus dem Ausland, die nach sechs Jahren in Deutschland nicht wussten, dass sie eine Steuererklärung abgeben können. Da läuft etwas verkehrt.

Sehen Sie sich demnach als eine Art Berater?

Kutschke: Nein, das würde am Thema vorbeigehen. Als Berater würde ich es nicht bezeichnen. Mir ginge es darum, eine übergeordnete Vorsorge für die Spieler zu treffen für die Zeit nach der Karriere. Dass sie dann noch etwas übrig haben.

Lassen Sie uns zum Sportlichen kommen. Welche Schulnote geben Sie dem Saisonstart des FC Ingolstadt?

Kutschke: Eine 2-, weil wir eine Niederlage zu viel kassiert haben. Das Trainerteam und die Mannschaft wissen, dass wir viele Sachen verbessern müssen. Wir haben gegen Türkgücu den Gegner erneut nach einer Führung ins Spiel zurückkommen lassen. Auch gegen Dresden haben wir trotz Überzahl bis zum Schluss zittern müssen. Wir müssen uns mehr Torchancen herausspielen, was bisher ein Manko ist. Und wir wissen auch, dass wir im fußballerischen Bereich zulegen müssen.

Von außen entsteht der Eindruck, dass das Spiel des FC Ingolstadt mit den vielen langen Bällen auf Sie leicht auszurechnen ist. Stimmen Sie zu?

Kutschke: Natürlich analysieren die Gegner unsere Spielweise und sehen, dass viele lange Bälle auf mich gespielt werden. Wenn wir diese Variante wählen, müssen wir sie besser vorbereiten. Dabei geht es um die Eroberung der zweiten Bälle, um direkt im letzten Drittel zu sein. Dennoch gefällt mir diese Diskussion nicht.

Warum?

Kutschke: In der öffentlichen Wahrnehmung ist das Gefühl entstanden, dass nur der FC Ingolstadt mit langen Bällen agiert. Das ist nicht richtig, sondern beinahe in der gesamten 3. Liga der Fall. Ich bin in meiner Recherche sogar noch weiter zurückgegangen und habe mir FCI-Spiele unter Ralph Hasenhüttl angeschaut. Die Spielweise ist nicht weit von unserer entfernt und war sehr erfolgreich. Dennoch ist mir bewusst, dass wir fußballerisch zulegen müssen. Dass wir es können, sehe ich im Training. Wir müssen es nur im Spiel umsetzen.

Sie gingen mit Verletzungen in die Saison und verpassten zwei Spiele. Sind Sie inzwischen wieder völlig fit?

Kutschke: Die beiden schlimmeren Verletzungen habe ich auskuriert. Dennoch stimmt es noch nicht zu 100 Prozent im Körper. Wir sind auf der Suche, um was es sich handelt. Ich war nie ein Fall für die Physiotherapeuten und bin immer ganz gut durchgekommen. Jetzt könnten sie sich einfallen lassen, mir eine Dauerstempelkarte zu geben. Das soll sich wieder ändern.

Sie haben zwei Saisontore erzielt. Sind Sie mit der persönlichen Bilanz zufrieden?

Kutschke: Zwei Tore, zwei Vorlagen. Das hört sich nach sechs Einsätzen gut an. Aber Chancen wie meine beim Spiel in München müssen Tore sein. Das verlangt die Mannschaft von mir, das verlange ich selbst von mir. Deswegen habe ich mich brutal geärgert, weil wir sonst das Spiel gewonnen hätten. Auch wenn wir uns natürlich bei Fabijan Buntic bedanken können, der uns am Ende das Unentschieden gesichert hat.

Nun geht es gegen den SV Wehen Wiesbaden. Hegen sie Revanchegedanken für die verlorene Relegation vor zwei Jahren?

Kutschke: Klar hat man sich damit im Hinterkopf irgendwo beschäftigt. Auch Wiesbaden wird darüber nachdenken, Ingolstadt damals diesen Stoß versetzt zu haben. Aber es sind bei uns nur noch wenige Spieler von damals dabei, weshalb das keine Rolle mehr spielen sollte. Wir dürfen uns auch vom 2:4 Wiesbadens gegen den FC Bayern II nicht blenden lassen. Sie hätten etwa beim Stand von 1:0 einen Elfmeter bekommen müssen. Insgesamt ist die 3. Liga wieder brutal eng und wird wie in der vergangenen Saison spannend bis zum Schluss bleiben.

