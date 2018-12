20:56 Uhr

Versöhnlicher Abschluss im Donauderby? FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt trifft auf Jahn Regensburg. Trainer Jens Keller spricht über mögliche Verstärkungen in den Winterpause.

Von Benjamin Sigmund

13 Spiele wartet der FC Ingolstadt inzwischen auf einen Sieg. Die letzte Chance, die Negativserie zu brechen, bietet sich am Samstag (13 Uhr) im Donauderby gegen Jahn Regensburg.

Hoffnung auf einen erfolgreichen Jahresabschluss macht Trainer Jens Keller die Leistung in der ersten Halbzeit beim jüngsten 1:1 gegen Heidenheim. „Die Mannschaft hat enorm als Mannschaft zusammengearbeitet, sowohl defensiv als auch offensiv“, sagte Keller bei der Spieltagspressekonferenz. Dennoch langte es nach einem Leistungsabfall nach dem Seitenwechsel erneut nicht zu einem Sieg. „Wir müssen es schaffen, dass auch mal die Null steht“, forderte Keller. An den bisherigen 17. Spieltagen ist dies dem FCI kein einziges Mal gelungen. 33 Gegentreffer bedeuten zudem die schwächste Defensive der Liga.

FC Ingolstadt: Großes Lob für Almog Cohen und Dario Lezcano

Für mehr Stabilität soll unter anderem Almog Cohen sorgen. Der Israeli stand in der überzeugenden ersten Hälfte gegen Heidenheim noch auf dem Platz, musste in der Pause rotgefährdet ausgewechselt werden. „Almog bringt Aggressivität mit. Es ist wichtig, so einen Spieler auf dem Platz zu haben. Wir brauchen ihn“, sagt Keller über den Israeli. Seit knapp drei Wochen ist Keller inzwischen beim FCI. Einen großen Leistungssprung hat seitdem Dario Lezcano gemacht. Der Paraguayer traf sowohl in Darmstadt als auch gegen Heidenheim. „Ich kannte ihn als Gegner und hatte immer großen Respekt vor ihm“, lobt Keller. „Ich bewerte Stürmer nicht nur nach Toren, sondern nach dem Wert für die Mannschaft.“ Lezcano habe zuletzt für einen Stürmer außerordentliche elf Kilometer zurückgelegt, was dessen Bereitschaft zeige, Gas zu geben. „Dario kann Bälle halten, Tor machen, er arbeitet mit und zeigt gute Trainingsleistungen. Ich bin hoch zufrieden“, so Keller.

Nicht im Kader stand in den vergangenen beiden Partien hingegen Fatih Kaya, der bei seinem Profidebüt gegen den Hamburger SV prompt getroffen hatte. „Er kommt auf dem Zahnfleisch daher, musste gegen den HSV bereits nach 60 Minuten mit Krämpfen runter.“ Daher spiele er in seinen Überlegungen derzeit keine Rolle. Aber: Kaya sei ehrgeizig und gebe im Training Gas. „Für ihn wird die Vorbereitung sehr wichtig. Er ist schon ein großes Talent“, so Keller.

FC Ingolstadt: Kommen im Winter Neuzugänge

In der anstehenden Vorbereitung, die am 3. Januar beginnt, könnten durchaus neue Spieler zum FCI-Kader gehören. „Wir sprechen jeden Tag, welche Optionen es gibt“, sagt Keller. Er habe „andere Gedanken“ als seine Vorgänger, weshalb der ein oder andere Neuzugang denkbar wäre. Aber, so Keller weiter, „muss der Spieler von seiner Qualität und Persönlichkeit passen.“ Auf der Gegenseite könnten auch unzufriedene Akteure den Verein verlassen.

Zunächst geht es aber gegen Regensburg. Allerdings zählen die Oberpfälzer nicht zu den Lieblingsgegner der Schanzer. Die vergangenen drei Duelle gingen alle verloren.

